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"Фиксики" рулят! В Северодвинске продолжают играть в правильную сортировку мусора

25 августа состоялись соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры: берег реки Заборихи». Участники убрали территорию, расположенную под путепроводом на проспекте Труда. На старт вышли 35 человек из десяти команд.

«Улов» игроков составил 88 мешков отходов, из которых 40 мешков со смешанным мусором, а 48 - со вторсырьём, пригодным для дальнейшей переработки (стекло, пластик и жесть). Помимо этого, участники нашли и доставили в штаб игры 47 батареек и аккумуляторов.

В общей сложности игроки собрали более 900 килограмм отходов, из которых крупногабаритный мусор составил 469 килограмм (покрышки, фрагменты корпусов бытовой техники и электроники, остатки ограждений и рекламных конструкций, а также засохшие и поломанные штормами ветки деревьев). Но в основном участники приносили стеклянную и пластиковую тару из-под напитков.

- На каждого из игроков пришлось по 44 килограмма мусора - такой результат является рекордным для «Чистых игр» в Северодвинске, - отметила координатор проекта в городе корабелов Ирина Легостаева.

В результате места распределились следующим образом: обладателем гран-при стала команда «Форсаж», первое место - у команды «Макси», второе - у «ОСК», а третье - у «Макси-супер». В номинации «Мастера чекинов» лучшей стала команда «Макси», а приз за самую лучшую находку получила команда «Фиксики»: в штаб игры они доставили пачку газет, перевязанную пластиковой лентой, обросшую мхом и болотными растениями.

Призёры и все участники проекта получили подарки от партнёров «Чистых игр»: парка культуры и отдыха, лазертаг-клуба «Братство стали», «Могзгобойни», «Квестомании», «Минигольфа», антикафе «Хорошее место», агентства недвижимости «Лига» и кинокомплекса «Стройка». После игры был чай с горячими пирогами, которые испекли давние друзья проекта - «Пироговая 29».

Напомним, что организатором эколого-просветительской добровольческой акции «Чистые игры» в городе корабелов является Молодёжный центр при поддержке отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска.

Организаторы благодарят за информационную поддержку телеканалы «Регион 29» «СТВ» и ГТРК «Поморье», а также газету «Северный рабочий». Отдельное спасибо - рекламно-производственной компании «Знак».

- Я от души приветствуют все полезные инициативы экологической направленности, и в особенности, проект «Чистые игры». Приятно видеть, как молодые люди заботятся о нашем городе и стараются увлечь этой идеей неравнодушных жителей. На «Чистых играх» волонтёры Молодёжного центра работают одной командой, они трудолюбивы и неравнодушны. Огромное спасибо руководителю «молодёжки» Татьяне Клюжник и координатору этого проекта в нашем городе, ученице 17-го лицея Ирине Легостаевой, - отметила начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

26 август 13:00 | : Будни

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