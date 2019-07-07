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Это Россия, детка! Мужчины мрут, как мухи

Демографы и социологи утверждают, что слова из известной песенки «Потому что на 9 девчонок по статистике 10 ребят» продолжают оставаться гиперактуальными.

Так, в 2019 году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

Единственный российский регион, где мужское население продолжает доминировать над женским – суровая Чукотка. Причем в прогрессии. Такая же ситуация в прогнозах по Камчатке… социологи пытаются разобраться в этом феномене, где явно не одна причина.

Но основная в перевесе мужского населения над женским, стара как этот мир – высокая мужская смертность. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев: «Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется».

Медики традиционно считают, что главный фактор высокой мужской смертности – активное потребление некачественного алкоголя, а также курение, самая уязвимая возрастная категория от 50 до 60.

Однако не ангажированные здравоохранением наблюдатели убеждены, что причина, прежде всего, в разном отношении к жизни у представителей обеих полов. Если женской особи для поднятия настроения достаточно купить новый лифчик или того дешевле – наорать на домашних, то мужская копит и переживает все в себе, что в итоге приводит к инфарктам и инсультам.

Кстати, то, что в Архангельске женщин больше, чем мужчин, можно определить даже визуально…   

 

26 август 08:32 | : Будни

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