Все образовательных учреждения Архангельска готовы к новому учебному году

Специалисты департамента образования администрации Архангельска проверили готовность школ и детсадов, об этом сообщается в официальной группе в соцсети ВК.
Первым пунктом рабочей поездки стал детский сад № 147 «Рябинушка». Здесь уже завершен косметический ремонт. Работы велись в группах и коридорах детского сада, на лестничных маршах, в пищеблоке, прачечной, музыкальном зале.
Кроме того, в течение всего летнего периода благоустраивалась территория детского сада –покрасили малые архитектурные формы и спортивное оборудование, а также в целях экологической безопасности утилизировали автопокрышки. Пришли в детский сад и новые технологии – в рамках программы по заключению энергосеврисных контрактов в учреждении появился автоматизированный теплоузел.
- Подготовка детского сада к новому учебному году – дело очень важное и ответственное, мы этим занимались в течение всех летних месяцев. Все, что наметили в плане мероприятий, выполнили на сто процентов. Этим летом мы освоили 250 тысяч внебюджетных средств и 150 тысяч целевой субсидии, - отметила Галина Чиркова, заведующая детсадом «Рябинушка». – Хочется, чтобы ребятки в новом учебном году пришли в красочный, праздничный, чистый, уютный детский сад.
Немало перемен и в школе № 95. Учреждение заключило два энергосервисных контракта – на замену теплоузла, а также установку энергосберегающих светильников: новые лампы теперь будут гореть во всех коридорах и кабинетах. Подходит к завершению и косметический ремонт. В числе летних изменений – монтаж новых потолочных плит на всех четырех этажах школы – средства на эти работы выделены в рамках выполнения предписаний надзорных органов.
Глобальные перемены коснулись буфета – здесь сделан капитальный ремонт.
- На капитальный ремонт буфета было выделено около двух миллионов рублей, - рассказала Вера Осташкова, директор школы № 95. - Помещение было в очень плачевном состоянии. Здание школы без фундамента, основная его часть стоит буквально на земле, почвы зыбкие, поэтому пол просел, образовались щели, которые вели прямо на улицу. Это представляло опасность и неудобство. Поэтому мы провели большие работы по ремонту полов, стен, потолка.
В школе № 27 тоже обновление. Здесь также появился новый теплоузел и энергосберегающие светильники. Произведен и большой косметический ремонт. Среди основных работ: в 11 кабинетах заменили покрытие пола, перестелили пол и в малом спортивном зале. Установили новые оконные блоки на сумму 399 тысяч рублей. Также приобрели оборудование в школьную столовую на 82 тысячи рублей. В библиотеке начальной школы сделали навесной потолок. Не забыли и про ограждение территории – его обновят свежей краской.
Капитальный ремонт полным ходом идет в здании мастерских. Здесь располагалась библиотека, а также кабинеты технологии для мальчиков и девочек – все это изменится до неузнаваемости, появится и дополнительный учебный класс. Работы обойдутся в 4 миллиона 118 тысяч, процесс планируют завершить к концу сентября – началу октября.
- Здание мастерских построено в 1966 году, оно никогда не ремонтировалось, - отмечает Лилия Брэдэ, директор школы № 27. - Теперь здание приведут в должный порядок. Предмету технологии сейчас уделяется большое внимание, поэтому важно, чтобы у ребят была возможность изучать его в подходящих для этого условиях. Дети должны видеть современную школу, а не то, что осталось нам в наследство с давних времен.
Еще одним пунктом рабочей поездки стала школа № 28. Здесь проверили ход ремонта столовой и слесарной мастерской. В пищеблоке уже полностью обновлен потолок, смонтирована плитка на полу и стенах. В настоящий момент идет установка оборудования.
Столярные мастерские тоже практически готовы принять учеников. Здесь приведены в порядок потолок, стены, пол. Сейчас в учебном классе занимаются установкой станков.
- В кабинете будет установлено 10 верстаков, на их закупку мы потратили 270 тысяч рублей. Проводить уроки труда на таком оборудовании имеют возможность не в каждом учреждении, так что, думаю, что наши мальчишки будут непомерно счастливы, - подчеркнула Светлана Базанова, директор школы № 28.
Как отметила директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова, на сегодняшний день акты готовности к новому учебному году подписаны во всех 116 образовательных учреждениях.
- В рамках подготовки к учебному году в образовательных учреждениях ежегодно проводится как капитальный, так и текущий ремонт. На капитальный ремонт бюджетом выделено порядка 106 миллионов, на текущий – около 150 миллионов. Кроме того, на работы по выполнению предписаний надзорных органов учреждения получили порядка 25 миллионов, - рассказала Нина Филимонова. - Этот год отличителен тем, что мы реализуем энергосервисные контракты: в 28 образовательных организациях установлены энергосберегающие лампы и 88 учреждениях идет модернизация тепловых узлов. На сегодняшний день работа еще продолжается, но до начала учебного года процесс будет завершен.