Архангельские активисты ОНФ попросили власти убрать большую опасную свалку на территории автосервиса

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области повторно обратились в администрацию города Новодвинска и городскую прокуратуру с просьбой принять меры для ликвидации крупной свалки твердых коммунальных и строительных отходов на станции техобслуживания автомобилей по адресу улица Двинская, 27.
Во время рейда общественники обнаружили нагромождение мусора, опасного для окружающей среды и здоровья граждан.
Автосервис расположен на выезде из города и граничит с лесопосадками. Машины здесь не только ремонтируют, но и моют.
«Станция техобслуживания со всех сторон завалена старыми автопокрышками, люминесцентными лампами, битым стеклом, отходами из пластика. Здесь же в большом количестве складируются непригодные покрашенные деревянные рамы, которые разбираются на дрова, чтобы отапливать помещение, а значит, создается угроза пожароопасности», - прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.
Общественник рассказала, что активисты Народного фронта не первый год наблюдают за этим объектом, но ситуация становится только хуже. Обращения к властям, в прокуратуру, Роспотребнадзор результатов не дали. Кроме того, со стороны администрации города земельный контроль не осуществляется, а участок используется не по целевому назначению, говорят представители ОНФ.
«У нас есть вопросы по водоснабжению и водоотведению. По всей вероятности, у предпринимателя, который занимается ремонтом и мойкой автомобилей, нет разрешительных документов (договора) на потребление воды и слив загрязненной воды», - добавила Айман Тюкина.
Общественники будут держать на контроле ситуацию до тех пор, пока все отходы с территории автосервиса не будут ликвидированы, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.