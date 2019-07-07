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Экотехнопарк: Никаких радиоактивных отходов в Шиесе не будет

В том числе - никаких захоронений или переработки чего-либо, что касается радиации. Такой технической возможности просто нет. Это однозначный ответ организаторов экотехнопарка «Шиес», пишет сегодня издание «АиФ».

Последние события в Архангельской области, население которой серьезно напряглось после взрыва на военном полигоне в Неноксе, пробудили очередной виток слухов вокруг экотехнопарка «Шиес», который планируется построить в Ленском районе.

Никаких радиоактивных отходов в Шиесе не будет, уверяют организаторы нового экотехнопарка, где будет перерабатываться мусор. Это невозможно чисто технически. На кластерах «Некрасовка» и «Бойня», где будут сортировать ТКО для экотехнопарка «Шиес», предусмотрена система приемки, которая включает радиационный контроль. На въезде в кластеры установят специальные датчики, считывающие уровень радиации. Каждая машина будет останавливаться перед въездом, а датчики автоматически измерят уровень радиации. Если он превышен, то въезд автоматически блокируется. После этого автотранспорт с повышенным уровнем радиации отправится на спецстоянку для детального обследования и дальнейшей деактивации. Более того, еще на первом этапе сепарации из ТКО будут отделены батарейки и другие опасные фракции, после чего они отправятся на переработку либо на специальные полигоны, принимающие отходы соответствующего класса опасности.

23 август 16:05 | : Будни

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