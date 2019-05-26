Сила должна охранять, а не разрушать. Союз православных единоборцев открывает новый сезон в Архангельске

Спортивный клуб национальной борьбы самбо «Пересвет 29» объявил набор воспитанников. Новый сезон занятий стартует 1 сентября. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил руководитель клуба, тренер Вадим Суворов.
Программа рассчитана на разные возрастные категории от 6 до 17 лет. Кроме боевого и спортивного самбо, преподаются рукопашный бой, уроки фехтования. В сотрудничестве с Архангельским яхт-клубом воспитанники получают возможность овладеть навыками парусного дела.
«Наша система подготовки направлена на духовно-нравственное воспитание личности. Она готовит защитника, способного предотвратить прямое столкновение, которым является поединок, защитника, способного предотвратить агрессию, направленную на него самого и на его близких, - отметил В. Суворов. – Мы не воспитываем детей в духе грубой силы, в духе соперничества и конкуренции. Сила должна быть доброй, она должна охранять, а не разрушать. Около нее всегда спокойно и хватает места всем. Это и есть самбо.
«Наряду со спортивными навыками воспитанники получают целый спектр новых знаний и компетенций в области нравственного воспитания, потому, что самбо это не просто спорт, это образ жизни. Мы придаем этому вопросу огромное значение», - подчеркнул тренер.
Клуб национальной борьбы самбо «Пересвет 29» существует пять лет, является отделением созданной в 2013 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла общественной организации «Союз православных единоборцев». Членами союза являются люди, широко известные в мире единоборств, такие, как Николай Немчинов, Андрей Кочергин, Роман Стёпин и другие. Всех их объединяет вера во Христа и принадлежность к Русской Православной Церкви.
В Архангельске занятия проходят в хорошо оборудованных спортивных залах по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в г. Архангельске на улице Логинова дом 18. Самая младшая группа 6-9 лет занимается с 18.00 до 18.45, средняя 10-12 лет с 15.00 до 16.30, старшая группа 13-17 с 16.30 до 18.00. Записаться на занятия можно связавшись с администрацией на страничке клуба «Пересвет29» или по телефонам +7 (950) 660-21-21; +7 (909) 551-38-07.
(на фото https://vk.com/samboperesvet: руководитель клуба «Пересвет 29» Вадим Суворов с воспитанниками)