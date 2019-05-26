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Северодвинск: О «Курске»… с болью

В Северодвинске состоялся траурный митинг, посвящённый очередной годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск». Подлодка затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Каждый год в этот день на воинский мемориальный комплекс на острове Ягры приходят люди, чтобы почтить память погибшего экипажа. Здесь на 40-й день после катастрофы был установлен Скорбный камень в честь героического корабля.

Митинг открыл заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян.

- Это был один из лучших экипажей подводных сил Северного флота, который выполнял самые ответственные задания, в том числе и в дальней морской зоне. Моряки до последней секунды боролись за свой корабль. Реактор был заглушен и, соответственно, угроза ядерного загрязнения акватории Баренцева моря была предотвращена. В ходе борьбы за живучесть экипаж доказал, что североморцам присущи мужество, героизм, отвага и взаимовыручка. Память о героическом экипаже останется в наших сердцах навечно. А лучшая память - это те боевые задачи, которые решают сегодня моряки-подводники Северного флота. Они не только несут повседневную службу, но и осваивают новые образцы современного вооружения и военной техники, делая это достойно и с честью, - подчеркнул Станислав Руссиян.

От имени главы Северодвинска Игоря Скубенко слова соболезнования родственникам и друзьям погибших произнёс его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.

- Северодвинск будет всегда помнить своих земляков - старшего лейтенанта Сергея Узкого, мичмана Сергея Грязных, матроса Андрея Дрюченко, капитан-лейтенанта Сергея Любушкина, навечно оставшихся на борту «Курска». Наша задача - помнить об этой трагедии и сделать всё возможное, чтобы она не повторилась. Я приношу соболезнования всем, чьи родные и друзья погибли в Баренцевом море 19 лет назад, всем, кто потерял своих близких в морских катастрофах. Вечная память героям! - отметил Олег Бачериков.

Заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов, рассказал, что, будучи старшим мастером, в составе сдаточной команды участвовал в передаче «Курска» флоту. За год слаженной совместной работы корабелы и экипаж почувствовали себя одной семьёй.

Помощник генерального директора, начальник управления делами АО «ЦС «Звёздочка» Владимир Таран рассказал, что сын одного из офицеров «Курска» пошёл по стопам отца - служит сейчас в седьмой дивизии, выбрав сложную и опасную профессию моряка-подводника.

Память погибших почтили минутой молчания. К Скорбному камню легли венки и цветы от руководства города и предприятий, ветеранских объединений, воспитанников ДМЦ «Североморец», волонтёров Молодёжного центра.

P.S. Редакция ИА RUSNORD отмечает, что 19-я годовщина трагедии «Курска» почти совпала по времени с инцидентом на морском полигоне под Северодвинском… на этот раз траурные мероприятия имели определённую эмоциональную окраску.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

13 август 08:33 | : Будни

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