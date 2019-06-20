Контрольный рейд активистов ОНФ по Архангельску: площадки травмоопасны и неинтересны для детей

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Архангельска с предложением устранить на детских и спортивных площадках серьезные замечания, выявленные в ходе контрольного рейда. Общественники провели повторную проверку, чтобы определить, какие изменения произошли на объектах активного отдыха детей за год.
В прошлом году активисты ОНФ осмотрели 15 детских и спортивных площадок и обнаружили, что многие из них не имели паспортов и не отвечали требованиям безопасности. В частности, на объектах отсутствовали информационные стенды с указанием контактов балансодержателя и телефонами аварийно-спасательных служб. Общественники сразу обратились в администрацию города и городскую прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры.
«На этот раз мы вновь осмотрели детские площадки во дворах на улицах Галушина, 5; Комсомольской, 9, и Попова, 15, 25, 27, а также спортивные площадки на улицах Садовой, 36, корпус 1; Садовой, 27; Ломоносова, 269, и Федора Абрамова,16. Отмечаем, что никаких качественных изменений в данных местах активного отдыха детей не произошло, – заявил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко. – Игровые конструкции закреплены непрочно, а сами конструкции устарели и нуждаются в замене. Мы пришли к выводу, что проверенные площадки травмоопасны и неинтересны для детей».
«В летний период многие детские и спортивные площадки зарастают травой и мусором, например, как площадка во дворе дома на улице Попова, 27. Большинство площадок в вечернее время не освещаются. Что касается информационных стендов, то в основном на них нет необходимых сведений или их используют рекламные агенты в своих целях», – отметил активист ОНФ в Архангельской области Евгений Покрышкин.
Кроме того, общественники в очередной раз призвали власти заново отстроить деревянную спортивную площадку в центре города на улице Садовой, 36, корпус 1. Площадка размером 36х15 полностью нуждается в демонтаже и утилизации всех конструкций, а также в монтаже ограждения. Она опасна для нахождения на ней детей и подростков.