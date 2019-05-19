Наши соседи самые нормальные. В Ненецком округе меньше всего шизанутых

В Ненецком автономном округе в прошлом году зарегистрировано всего 8 психически ненормальных пациента.
В этом показатели наши соседи далеко оторвались от своих ближайших конкурентов по индексу нормальности - Чукотки (44 пациента) и Магаданской области (56 пациентов).
Ну, а лидерами рейтинга шизанутых предсказуемо стали Санкт-Петербург (4700) и Москва (2800).
Далее следуют Татарстан (2500), Башкортостан (2400) и Челябинская область (2100).
Всего же по стране в 2018 году диагноз «психические расстройства» был первично поставлен 59100 пациентам, в это число не вошли случаи, связанные с употреблением психотропных веществ.
Впрочем, данный рейтинг составила телекомпания RT, в нормальности ее руководителей тоже многие сомневаются…