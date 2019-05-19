Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наши соседи самые нормальные. В Ненецком округе меньше всего шизанутых

В Ненецком автономном округе в прошлом году зарегистрировано всего 8 психически ненормальных пациента.

В этом показатели наши соседи далеко оторвались от своих ближайших конкурентов по индексу нормальности - Чукотки (44 пациента) и Магаданской области (56 пациентов).

Ну, а лидерами рейтинга шизанутых предсказуемо стали Санкт-Петербург (4700) и Москва (2800).

Далее следуют Татарстан (2500), Башкортостан (2400) и Челябинская область (2100).

Всего же по стране в 2018 году диагноз «психические расстройства» был первично поставлен 59100 пациентам, в это число не вошли случаи, связанные с употреблением психотропных веществ.

Впрочем, данный рейтинг составила телекомпания RT, в нормальности ее руководителей тоже многие сомневаются…

03 август 11:51 | : Будни

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (23)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20