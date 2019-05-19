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"Уличная красава" (проект ОНФ) радует Архангельскую область

Архангельская область присоединилась к всероссийской футбольной акции «Уличный красава – 2019», которую проводит команда «Молодежки ОНФ». Впервые акция по дворовому футболу 5х5 для юношей состоялась в прошлом году, в ней приняли участие более 35 тыс. молодых спортсменов из 85 регионов страны. В соревнованиях могут принять участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет (в двух группах: 14-15 лет и 16-17 лет). К состязаниям не допускаются официальные и профессиональные команды. В этом и состоит особенность «уличного» формата. Чтобы стать участником игр, дворовым футболистам необходимо собрать команду из пяти человек плюс 2 запасных игрока.

Для участия в новой акции поступили заявки от 11 команд из областного центра и районов Архангельской области. В турнире вновь испытает свои силы победитель прошлогоднего межрегионального этапа в Великом Новгороде и участник финала в Сочи – команда «Кадеты» из Архангельского морского кадетского корпуса.

ОНФ направил письмо в правительство региона с просьбой оказать поддержку при проведении муниципального и регионального этапов футбольной акции «Уличный красава – 2019» в Архангельской области.

«В прошлом году всероссийская акция «Уличный красава» прошла очень здорово. Победители регионального и межрегионального этапов смогли побывать в разных городах, сравнить уровень подготовки своей команды с командами из соседних регионов. И, конечно, все хотели побывать в Сочи на стадионе «Фишт». Мы гордимся тем, что наши архангельские ребята показали высокий уровень мастерства и пробились в финальную часть турнира вместе с 21 лучшей командой страны», – отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Ксения Болотова.

«Безусловно, нам нужна помощь в предоставлении площадок и полей для проведения игр, организация судейства и медицинского обеспечения. Надеемся, что такая поддержка будет оказана на уровне правительства региона. Всероссийская акция «Уличный красава» – это популярное спортивное мероприятие, в котором могут принять участие любые непрофессиональные команды, продемонстрировав свою подготовку, честную игру и волю к победе», – прокомментировал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Срок подачи заявок на всероссийскую футбольную акцию «Уличный красава» продлен до 20 августа. У любителей дворового футбола со всей страны появляется дополнительное время, чтобы собрать и зарегистрировать свою команду на сайте уличныйкрасава.рф

По завершении заявочной кампании сразу начнутся футбольные матчи. Сначала пройдет муниципальный этап, потом региональный и окружной. Финал всероссийской акции состоится в октябре.

02 август 09:30 | : Будни

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