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Девушка с Крайнего Севера. Пресс-секретарь мэра Архангельска о своей малой родине, судьбе и профессии

В журналистике иногда трудно понять – сам ты выбрал её или она нашла тебя. Примерно такая история произошла с Ириной Буйновской (до замужества Мищенко).

В прошлом она была корреспондентом и редактором телерадиокомпании «Заполярье», а ныне руководит пресс-службой мэра Архангельска. После окончания филологического факультета педагогического университета в столице Поморья она даже подумать не могла, что свяжет свою судьбу с журналистикой…

По школьным этажам памяти

Недавно героиня этого очерка побывала в Нарьян-Маре, куда её пригласили для участия в Женском Арктическом форуме. В плотном графике она нашла время встретиться с родными, знакомыми и коллегами. Побывала она и в редакции «НВ». Разговор начался с воспоминаний о родной школе № 1, которая находилась тогда на углу улиц Выучейского и Ненецкой. Кстати, их выпуск был последним в том деревянном здании.

– Школе тогда исполнилось 50 лет. Но после выпускного мы каждые пять лет собирались всем классом, и это было здорово. С годами встречаться стало труднее, но со многими остаюсь на связи, – говорит Ирина. – В «Няръянке» от 27 мая 1987 года на первой полосе есть фото нашего класса: нынешний мэр Нарьян-Мара, а тогда выпускник Олег Белак, несёт на плече первоклассницу с колокольчиком. Такое чувство, что это было вчера.

Директором школы был Сергей Алексеевич Новиков. Классным руководителем – Ольга Сергеевна Балуцкая. Помнит героиня нашего материала и всех любимых педагогов, что пропустили через свои сердца многие поколения учеников. Это и Августа Михайловна Полуэктова, и Эвелина Борисовна Фенёва, и Иван Васильевич Кричфалуший.

– У нас был очень дружный и спортивный класс, – продолжает моя собеседница. – Ребята брали ключи от спортзала у Ивана Васильевича и с семи утра тренировались. Мы показывали неплохие результаты на соревнованиях. Ира Егорова, Лена Коченова, Дима Вольский, Олег Белак и другие активисты имели спортивные разряды. Выступали за сборную школы по лыжам, баскетболу, волейболу.

После окончания учебного заведения девушка встала перед нелёгким выбором: она и не задумывалась, кем хочет стать. Ей нравились многие профессии, но конкретных предпочтений не было. Очень любила уроки литературы и русского языка, которые вела их классная мама Ольга Балуцкая. В итоге подала документы в педуниверситет, который через четыре года успешно и окончила.

Судьбоносная встреча

Однако новоиспечённый педагог-филолог ни дня не отработала в школе. Даже представить себя не могла в роли учителя. Вечерами гуляла по улицам города и прислушивалась к себе – какой же род деятельности выбрать, чтобы работа была по душе? И вот однажды встретила свою знакомую Ольгу Чебурину, которая работала в газете. Разговорились. Узнав, что Ирина думает над своим профессиональным будущим, Ольга Вадимовна посоветовала попробовать себя в журналистике. Благо в редакции радиовещания была свободная вакансия корреспондента. Эта профессия была ей чужда и неведома. Но что-то подсказывало – попробовать надо. И она, набравшись смелости, пошла к директору НГТРК «Заполярье» Зое Агаповой. Та выслушала соискательницу и сказала, что в редакции есть только вакансия уборщицы. А когда узнала, что перед ней дипломированный филолог, то приняла с испытательным сроком. С этого момента, собственно, и началась карьера Иры Мищенко как журналиста. Но уважение к учительскому делу, к школе она проявила в первой же своей большой радиопередаче, которая была посвящена 10-летию окончания альма-матер.

– Много лет спустя программу я оцифровала, – говорит журналист, – и передала в музей школы № 1, который создала Татьяна Петровна Балмасова. А у меня в трудовой книжке появилась первая запись – редактор окружного радио «Заполярье».

Вхождение в профессию

Через некоторое время к ней уже пришла слава городского масштаба. Её голос стал часто звучать на местной арктической волне, многие таксисты стали узнавать её тембр, так как в качестве диктора Ирина читала окружные новости.

Но работа была не только в городе. Юная журналистка побывала практически во всех населённых пунктах НАО и даже в отдалённых стойбищах. Однажды прилетела на День оленя и задержалась в тундре на три дня.

– Меня просто там забыли, – смеётся Ирина. – Высадили с диктофоном в одном стойбище, а организаторы и представители власти отправились дальше на место проведения праздника. Дали обещание забрать на обратном пути и за суетой, видимо, позабыли. Но я не очень расстроилась. За трое суток многое там увидела и услышала. Ночевала в чуме. Ела сырое оленье мясо и даже кровь попробовала. В общем, познакомилась с бытом оленеводов достаточно подробно. А сколько материалов по разным темам тогда собрала! Для себя и коллег на несколько передач хватило. А потом ещё много раз вылетала в тундру в командировки со спикером окружного Собрания Вячеславом Алексеевичем Выучейским. Он показывал, как правильно айбурдать, есть сырое мясо. Когда приезжаю в Нарьян-Мар, всегда ем замороженное мясо или печень. Брат специально для меня припасает.

По словам нашей героини, школа профессионального обучения на радио была самая лучшая – «бросали в воду, как щенка», а там выплывешь или нет – твоё дело. Конечно, при необходимости давали ценные советы, поддерживали. Но свои шишки и синяки набивала сама. Она до сих пор благодарна Зое Агаповой и коллегам за то, что давали возможность не только обучиться ремеслу журналиста, но и собственным примером показывали, как надо любить своё дело и отдаваться ему всей душой.

В 2002 году чета Буйновских переехала в столицу Поморья. Ирина 15 лет отдала работе в телекомпании «АТК-медиа» в должности директора информационного вещания. Пришлось нарабатывать опыт телевизионщика. Но и с этим она справилась достойно:

– Если честно, мне очень не хотелось уезжать из Нарьян-Мара. Здесь было всё такое родное и знакомое. А там всё пришлось начинать заново. Я, можно сказать, «по частям себя резала», принимая решение на отъезд. Но с мужем поняли, что надо двигаться вперёд, осваивать новые горизонты. И вот скоро 20 лет, как мы живём и работаем в столице Поморья. Однако я знаю, что в Нарьян-Маре остаётся большая часть моей души. Тут живут мои родные, прошло детство, школьные годы, юность. Здесь я состоялась в профессии. Горжусь, что родилась в Красном городе. Мы даже «Няръянку» первый год выписывали, проживая в Архангельске. Теперь следим за её публикациями на сайте газеты. Как переехали, первое время регулярно в аэропорт ездили – повидаться и поговорить с земляками. Ностальгия была сильная. Конечно, со временем острое чувство тоски по дому улеглось. Но и теперь, когда выпадает случай приехать на родину, я чувствую, что здесь заряжаюсь положительной энергией на долгое время.

Два года назад Ирину Буйновскую пригласили на должность руководителя пресс-службы администрации Архангельска. Для поддержания дружеских и культурных связей с областной столицей и в знак уважения во время своего визита на Женский Арктический форум она привезла в дар окружному музею и библиотеке им. А. И. Пичкова много интересных книг, изданных за последние годы об областной столице.

– Журналистика – такое дело, – резюмировала разговор наша героиня, – что без любви к людям в ней просто нечего делать. Ведь каждый день ты должен идти к ним и общаться, вникать в их проблемы, разделять радости и горести. Мне очень повезло по жизни, на моём пути было много замечательных встреч и добрых знакомств. И, надеюсь, ещё будет.

Андрей ЧуклинНаръяна вындер»)  

01 август 13:31 | : Будни / Культура

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