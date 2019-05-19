ОНФ в Архангельской области просит наконец почистить колодцы

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в департамент транспорта городской администрации с просьбой предоставить исполнительную документацию по ямочному ремонту, чтобы проверить объемы работ. Также общественники просят чиновников принять меры по расчистке колодцев дренажной канализации, которые были засыпаны в результате ремонта дорог.
Общественники проверили ремонт дорог в областном центре. В ходе рейда были осмотрены объекты ямочного ремонта и реконструкция Ленинградского проспекта.
Общественники оценили ямочный ремонт на проспекте Ломоносова. Здесь продувка дорожных выбоин выполняется качественно, консистенция ремонтной смеси хорошая. Однако подрядчик не на всех объектах выполняет расчистку ям и выбоин перед напылением ремонтного состава, а сам состав не содержит достаточного количества связующей эмульсии.
Напомним, что муниципальным контрактом предусмотрено, что в 2019 г. более 18 тыс. кв. м асфальта будут отремонтированы с помощью литой смеси или струйно-инъекционным методом. В 2020 г. ямочный ремонт проведут на 11,1 тыс кв. м. Цена контракта составляет 34 млн руб.
Эксперты ОНФ критически отнеслись к реконструкции Ленинградского проспекта на участке от улицы Смольный Буян до улицы Ленина. По утвержденному проекту посередине дороги предусмотрен островок безопасности шириной до 5 м, выложенный бетонной плиткой. Непродуманное проектное решение повлекло удорожание реконструкции всего проспекта.
При осмотре ремонта участка дороги на проспекте Новгородский эксперты ОНФ выявили факты засыпки асфальтобетонной смесью дождеприемных решеток колодцев дренажной канализации. «Такой метод работ недопустим. Материал отсыпки через решетку проникает в колодец, забивая дренажную систему города, которая и без того изношена и загрязнена», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий.