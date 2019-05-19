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Фонтаны включить! Завтра Архангельск содрогнется

2 августа исполняется 89 лет со дня образования Воздушно-десантных войск. В Архангельске состоятся торжественные мероприятия, посвященные этому событию.

В этот день на мемориале «Площадь Памяти» (Вологодское кладбище) в 10 часов соберутся воины-десантники запаса, родители и члены семей воинов, погибших при защите Отечества, ветераны и участники боевых действий, представители исполнительной власти, силовых структур, ветеранских организаций, которые после окончания митинга проследуют колонной до площади Мира.

С 12:00 до 12:40 состоится торжественный митинг на площади Мира у Вечного огня. Традиционно пройдет показательное десантирование сотрудников Архангельской региональной Поисково-Спасательной базы.

С 12:40 до 14:00 на площади Мира будет организована концертная программа, посвящённая Дню образования Воздушно-десантных войск.

Напомним, бывший мэр Архангельск Виктор Павленко служил срочную службу в «Войсках дяди Васи».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

(фото с сайта news29.ru)

01 август 12:31 | : Будни

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