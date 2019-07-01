Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Даниил на Дне ВМФ: В войне побеждает не техника, а сила духа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 28 июля поздравил архангелогородцев с Днем Военно-морского флота. Владыка принял участие в торжественном митинге на площади Мира в столице Поморья.

«Сегодня двойной праздник — мы чтим военных моряков и вспоминаем Крещение Руси, — сказал владыка. — Чтобы наш народ был крепким, нужна не только техника, но сила духа, которая куется в наших традициях, в нашей вере. Закончу свое поздравлением словами полководцев, которые в дореволюционной России заканчивали свои приказы, отдаваемые перед боем, так: "С нами Бог и Андреевский флаг"!»

Затем архипастырь вместе с представителями власти и общественными деятелями возложил цветы к Вечному огню.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

ВМФ Российской Федерации — преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.

Организационно ВМФ состоит из четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений.

ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие России, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России – адмирал Николай Евменов.

История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Гангутскую победу торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником Военно-морского флота. Позже празднование победы ограничивалось только торжественным молебном. В середине XIX века традиция времен Петра I возродилась: 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты.

P.S. Как мы сообщали ранее, речь владыки перебивалась выкриками из толпы с требованием отставки главы региона, стоявшего рядом с митрополитом. Потом выяснилось, школьники кричали отнюдь не бесплатно 

29 июль 10:17 | : Будни / Верую

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (230)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20