Игорь Годзиш поздравляет архангелогородцев с Днем ВМФ

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, военным судостроением, а также члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.
Архангелогородцев поздравляет глава города Игорь Годзиш:
- Морское дело во все времена считалось в высшей степени почётным. Праздник Военно-Морского флота России дорог многим архангелогородцам. Тем, кто охраняет морские рубежи России и обеспечивает обороноспособность страны. Тем, кто ждет на берегу, кто строит корабли, выполняя государственный оборонный заказ. Тем, кто изучает, хранит и передает знания об истории морских побед и военачальников. День Военно-Морского флота стал одним из главных праздников для города воинской славы Архангельска!
Современные знания, строгая дисциплина, личное мужество матросов и офицеров помогают им сегодня нести военную службу, приумножать ратные традиции предшественников. А высокие технологии судостроения – залог успеха в деле развития обороноспособности страны.
Желаю всем ветеранам Военно-Морского флота и сегодняшним морякам крепкого флотского здоровья, семейного благополучия и новых успехов в мирном и ратном труде на благо Архангельска и любимой России! Пусть поддержка родных и близких помогает вам во всех начинаниях!