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Пассажиры из Архангельска долетели до Туниса

Вчера в Международном аэропорту Архангельск имени Фёдора Абрамова рейс авиакомпании "AZUR Air" из Архангельска в аэропорт Энфида (Тунисская Республика) с вылетом в 16.30 был задержан по техническим причинам.

По сообщению диспетчерской службы аэропорта, резервный борт "AZUR Air" вылетел в Архангельск в 21.53. Официально авиакомпания "AZUR Air" сделала перенос отправления рейса из Архангельска на 00.30. Фактически вылет был произведён в 00.47. Все 235 пассажиров, в том числе 49 несовершеннолетних, доставлены в аэропорт Энфида в 05.22 мск.

В связи с длительной задержкой, Аэропорт Архангельск разместил ожидающих рейс пассажиров с маленькими детьми в зале повышенной комфортности. Пользование услугами зала для них было бесплатным.

25 июль 15:09 | : Будни

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