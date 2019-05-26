Пассажиры из Архангельска долетели до Туниса

Вчера в Международном аэропорту Архангельск имени Фёдора Абрамова рейс авиакомпании "AZUR Air" из Архангельска в аэропорт Энфида (Тунисская Республика) с вылетом в 16.30 был задержан по техническим причинам.
По сообщению диспетчерской службы аэропорта, резервный борт "AZUR Air" вылетел в Архангельск в 21.53. Официально авиакомпания "AZUR Air" сделала перенос отправления рейса из Архангельска на 00.30. Фактически вылет был произведён в 00.47. Все 235 пассажиров, в том числе 49 несовершеннолетних, доставлены в аэропорт Энфида в 05.22 мск.
В связи с длительной задержкой, Аэропорт Архангельск разместил ожидающих рейс пассажиров с маленькими детьми в зале повышенной комфортности. Пользование услугами зала для них было бесплатным.