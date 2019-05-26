Штрафы ГИБДД: Архангельская область – относительно штрафобезопасный регион

Архангельская область заняла 12 место в рейтинге самых штрафобезопасных регионов. Здесь на одного жителя за полгода 2019 0,018 штрафа, а вот в нашем соседе, НАО, штрафуют больше всего, сообщила ИА RUSNORD pr-менеджер контент-бюро "Хорошая история" Полина Таренко.
Аналитики сайта «Штрафы ГИБДД» подвели итоги первого полугодия 2019 г. по количеству штрафов, полученных автомобилистами страны.
ТОП-5 самых штрафоопасных регионов России возглавил Ненецкий автономный округ[1]. Здесь на одного жителя за полгода приходится 2,18 штрафа. Второе место в рейтинге заняла Карелия с 0,3 штрафами на одного водителя, на третьем месте Московская область — 0,2 штрафа. Четвертое место досталось Астраханской области — 0,17 штрафов на одного жителя. Закрывает пятерку город Москва[2] с 0,16 штрафа на одного москвича за полугодие.
Самым штрафобезопасным регионом стала Амурская область. Здесь на одного жителя приходится 0,005 штрафа. С небольшим отрывом от Амурской области идет Иркутская — 0,008 штрафа. Далее — Республика Хакасия с 0,01 штрафа на жителя, Магаданская область (0,013), и Якутия (0,014).
Рейтинг сайта «Штрафы ГИБДД» показывает, сколько штрафов в среднем приходится на одного жителя региона РФ в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. В основу аналитики легло исследование о количестве населения на 1 января 2019 года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России.
Исходя из результатов рейтинга, можно отметить, что восточная часть страны штрафобезопасней европейской части России.
С полной информацией обо всех регионах можно ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyrtuTaitLYprDTpZsxCkvQHNJhoBZZ7LceaAje4ATg/edit?usp=sharing
Справка о компании:
“Штрафы ГИБДД” — официальный сервис проверки штрафов ГИБДД. Через сервис можно узнать о штрафах, выписанных инспектором ГИБДД или полученных автоматически. Также можно получать рассылку о новых штрафах и иметь возможность оплатить их удобным способом. Проверка и оплата штрафов ГИБДД в Москве работает с марта 2013 года.
Сервис работает в онлайн-режиме по всей территории России. Проверка штрафов с камер фото и видео-фиксации происходит по гос. номеру автомобиля и свидетельству о регистрации. Проверка штрафов, выписанных инспектором ГИБДД, — по номеру водительского удостоверения. Информация о штрафе содержит дату нарушения, статью КоАП, номер постановления, сумму штрафа, фото и место нарушения.
Население Ненецкого автономного округа на 1 января 2019 года составляет - 43792 человек. В регионе нет автомобильного сообщения с центральными районами России.
В рейтинг, как представители отдельного субъекта, входят города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
[1] Население Ненецкого автономного округа на 1 января 2019 года составляет - 43792 человек. В регионе нет автомобильного сообщения с центральными районами России.
[2] В рейтинг, как представители отдельного субъекта, входят города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.