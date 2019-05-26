Для поиска пропавших детей теперь разрешено использовать геолокацию

Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск.
Сегодня депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств. Законопроект был разработан заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.
В случае пропажи ребенка его родители (или один из них, или законные представители) смогут обратиться в органы полиции с письменным заявлением, и те в течение 24 часов должны начать поиски, в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребенка — например, его телефона или планшета.
При этом о начале проведения таких оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы должны будут также уведомить суд, и в течение 48 часов с момента их начала получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что возможность правоохранительных органов оперативно получить доступ к данным геолокации ребенка позволит серьезно ускорить его розыск. «Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда», — говорил он.
По словам Председателя профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «в случае пропажи ребенка быстрое определение его местонахождения также поможет пресечь совершение в отношении него противоправных действий и не допустить наступления общественно опасных последствий, сохранить его жизнь и здоровье».