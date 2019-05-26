В Архангельской области погиб рыбак, растапливая печь бензином

Трое молодых мужчин, жителей деревни Большой Бор, отправились на рыбалку на реку Кодина. На ночлег остановились в рыбацкой избе в 2 км от деревни. Вернее, роль избушки выполнял старый рефрижератор, переоборудованный под жилье.
Накануне около 23 часов двое мужчин решили растопить печь-буржуйку, третий в это время пошел за водой. Вернувшись через несколько минут, он увидел, что один из его друзей выбегает из домика, а одежда на нем горит факелом. Горящую одежду удалось быстро затушить, серьезных травм пострадавший не получил.
По предварительной информации, для растопки рыбаки использовали бензин и случайно опрокинули канистру с горючим. Топливо моментально вспыхнуло, отрезав пути эвакуации – печь была расположена прямо перед выходом. Один мужчина сумел добраться до двери и выбежать на улицу, а второй не решился шагнуть в огонь и бросился к окну. Но открыть стеклопакет ни у него, ни у его товарищей, которые пытались выбить окно снаружи, не получилось.
Сгораемые элементы вагончика полностью выгорели. Позже на пепелище были обнаружены останки мужчины 1983 г.р. Другой рыбак 1985 г.р. госпитализирован с ожогами 1-2 степени руки и лица на 3% поверхности тела. Третий мужчина не пострадал.
Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась. Обстоятельства пожара выясняются.
Источник: arh112.ru