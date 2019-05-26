Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области погиб рыбак, растапливая печь бензином

Трое молодых мужчин, жителей деревни Большой Бор, отправились на рыбалку на реку Кодина. На ночлег остановились в рыбацкой избе в 2 км от деревни. Вернее, роль избушки выполнял старый рефрижератор, переоборудованный под жилье.

Накануне около 23 часов двое мужчин решили растопить печь-буржуйку, третий в это время пошел за водой. Вернувшись через несколько минут, он увидел, что один из его друзей выбегает из домика, а одежда на нем горит факелом. Горящую одежду удалось быстро затушить, серьезных травм пострадавший не получил.

По предварительной информации, для растопки рыбаки использовали бензин и случайно опрокинули канистру с горючим. Топливо моментально вспыхнуло, отрезав пути эвакуации – печь была расположена прямо перед выходом. Один мужчина сумел добраться до двери и выбежать на улицу, а второй не решился шагнуть в огонь и бросился к окну. Но открыть стеклопакет ни у него, ни у его товарищей, которые пытались выбить окно снаружи, не получилось.

Сгораемые элементы вагончика полностью выгорели. Позже на пепелище были обнаружены останки мужчины 1983 г.р. Другой рыбак 1985 г.р. госпитализирован с ожогами 1-2 степени руки и лица на 3% поверхности тела. Третий мужчина не пострадал.

Пожарная охрана к месту происшествия не вызывалась. Обстоятельства пожара выясняются.

Источник: arh112.ru
24 июль 14:57 | : Будни

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (183)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20