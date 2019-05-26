Осторожно: У психбольных в распоряжении может оказаться огнестрельное оружие…

Следствие в отношение престарелого «ворошиловского стрелка» в Северодвинске наконец-то завершено. Как сообщает пресс-служба СУСК по Архангельской области и НАО, в суд направлено уголовное дело 67-летнего жителя города корабелов, уличенного в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
По версии следствия, 16 мая 2019 году утром во дворе дома по улице Лебедева в Северодвинске в результате выстрела, произведенного из окна жилого дома, ранен 68-летний мужчина, который находился у личного автомобиля. Совместно с сотрудниками полиции установлена квартира, из окна которой произведен выстрел. Владелец квартиры, который беспричинно выстрелил картечью из охотничьего гладкоствольного двуствольного ружья в потерпевшего, отказался сложить оружие и открыть входную дверь сотрудникам правоохранительных органов. К операции по задержанию были привлечены бойцы спецподразделений Росгвардии. Для переговоров со стрелком прибыл его родственник, которому он открыл входную дверь. Благодаря профессионализму и слаженной работе представителей всех силовых ведомств, стрелявшего задержали.
В ходе следствия установлено, что 67-летний мужчина страдает психическим расстройством и страдал им во время совершения инкриминируемого деяния, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело с утвержденным прокурором города Северодвинска постановлением направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
Вместе с тем, следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО проводится процессуальная проверка законности выдачи указанному лицу разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.