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На поиски дайверов в Печенгский залив Баренцева моря доставлен глубоководный аппарат из Архангельска

Продолжаются поиски пропавших шесть дней назад в акватории Печенгского залива Баренцева моря двух дайверов. Они осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий. При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях несовместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

На данный момент, как сообщает МЧС Мурманской области, на месте работают 16 человек. Уже известно, что пропавших дайверов будет искать «Фалькон» — глубоководный аппарат, доставленный из Архангельска. Тем временем, как сообщает пресс-служба Мурманского следственного отдела Северо-Западного следственного управления, по факту безвестного исчезновения двух дайверов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

С момента поступления информации организован оперативный штаб. Мероприятия проводятся с привлечением спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Для поиска используется подводная видеокамера и необходимое водолазное снаряжение. Привлечены водолазы федерального отряда «Центроспас», инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, сотрудники дайвинг-клуба Diver Sea.

 

 

 

 

22 июль 11:16 | : Будни

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