Константин Щемелинин: Развод по-русски… чем мы отличаемся от Запада

России нужно провести реформу Семейного кодекса с целью повышении рождаемости в стране и уменьшению напряженности в сфере семейных отношений.
Основной недостаток действующего Семейного кодекса находится в сфере разводов и заключается в том, что роль отца юридически искусственно занижена, а роль матери искусственно завышена.
Функция отца после развода обычно свидится к оплате алиментов, при фактически полном отсутствии прав по воспитанию собственных детей. Отчим уделяет меньше внимания не своим детям, это и естественно, а вот родной отец современным законодательством низведен до роли «воскресного папы».
Такая ситуация лишает ребенка той любви, которую мог быть дать ему родной отец. Отвыкнув от влияния отца своих детей, женщина начинает видеть в нем только источник дохода, то есть алиментов, в результате чего начинает использовать общих детей как инструмент шантажа, всячески очерняя поступки отца в глазах его собственных детей.
Видя такой негатив по отношению к себе со стороны бывшей жены и родных детей, отец ищет и находит новую семью, в которую начинает вкладывать всю свою любовь и деньги, всячески уклоняясь от оплаты алиментов чужим для себя (но бывшим ранее родным!) людям — бывшей жене и своим детям.
В целом, нормой для российских отношений после развода является отвратительное взаимное отношение между бывшими супругами, негатив детей к отцам и недостаток любви у детей.
Этого нет на Западе, потому что там супруги имеют юридически равные права в реальности, поэтому нормой для бывших супругов являются хорошие отношения после развода. В западном законодательстве уже давно решены те финансовые и юридические вопросы, которые разрушают изначально хорошие личные отношения между любящими людьми — эти решения нужно просто перенести в российскую юридическую реальность, и все — реформа Семейного кодекса сделана!
В России по статистике высокий процент разводов, поэтому разрушенные разводом семьи обычно имеют одного ребенка (если женщина во второй раз не вышла замуж) и двое детей (по одному ребенку от каждого из мужей). Так образуется фундамент для российского коэффициента рождаемости равный 1,7 ребенка на одну женщину.
Как видно, нормальное семейного законодательство, которое видит в отце мужчину, а не плательщика алиментов, а в матери видит женщину, а не богиню, способно радикально улучшить психологический климат, в стране и легко поднять рождаемость.
Константин Щемелинин, крымский писатель