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В Северодвинске идет масштабный капитальный ремонт фасадов

В 2019 году преобразится 41 северодвинский многоквартирный дом. 7 фасадов домов города корабелов ремонтируются по основному перечню краткосрочной программы капремонта, 7 – по резервному, сформированному исходя из экономии средств по данному муниципальному образованию. Еще в 27 домах делаются фасады с утеплением по технологии «Термолэнд», их красоту и энергоэффективность северодвинцы уже успели оценить в 2018 году.

Как идет процесс ремонта – проинспектировал директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев. Он осмотрел и проверил, как идут фасадные работы на объектах ул.Ленина, 16/1 (подрядная организация ОО «КСТ»), 30/47 (ООО «СтройГрад»), 34/42 (ООО «КСТ»), 35/37 (ООО»Отделтрест») и 39/36 (ООО «Северная Роза»).

«Ремонт фасадов – не самое простое направление нашей работы, - говорит Александр Викторович. – Проектирование таких работ – процесс длительный. Плюс ожидание государственной экспертизы проекта. Только в этом году мы смогли по обозначенным ранее объектам выйти на строительно-монтажные работы. Из пяти объектов, которые мы сегодня осмотрели, два проблемные, по которым сейчас идут судебные разбирательства с предыдущими подрядными организациями, и три – с текущим выполнением работ. Несмотря на то, что мы приехали без предупреждения и в конце рабочего дня, работы идут везде. Хотя по ряду объектов можно говорить о том, что необходимо наращивать скорость, добавлять людей, чтобы мы были уверены, что выполнение работ будет закончено в летний период. Сейчас у нас есть определенные опасения по Ленина, 16/1 – та работа, которая выполняется, она выполняется с достойным качеством, но объект очень большой, поэтому подрядчику будет указано на то, что людей туда нужно добавить».

Как пояснил заместитель начальника отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Максим ХАНДОВ, в настоящее время на Ленина, 16/1 производится расшивка трещин, устанавливаются штифты для их заделки. Сама заделка производится под высоким давлением специальным ремонтным составом. Если трещина с большим раскрытием, то проектным решением предусмотрено встречное сверление по диагонали, монтаж арматуры и последующая заделка раствором.

Также по периметру здания будут производиться работы по восстановлению карнизного свеса плит, кирпичной кладки цоколя и усилению бетоном с последующей гидроизоляцией. После завершения работ по усилению и восстановлению несущей способности фасада будут произведены малярные работы и восстановлена декоративная отделка фасада.

 

 

19 июль 17:06 | : Будни

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