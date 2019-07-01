Качественный капремонт внутридомовых инженерных сетей возможен только при стопроцентном доступе

Об этом предупреждает – в который уже раз – Фонд капремонта Архангельской области, чьи подрядчики постоянно сталкиваются с непониманием жильцов и нежеланием их пускать в свои квартиры рабочих для замены стояков. Между тем, такое упрямство в дальнейшем может обойтись дорого. После того, как факт недопуска будет заактирован, вся ответственность за будущие протечки ляжет на тех собственников, по вине которых капремонт с заменой стояков не был произведен в полном объеме. Впрочем, тем, у кого рванут трубы, от этого будет не сильно легче…
В качестве положительного примера пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области приводит дом на улице Вычегодской, 11 в Архангельске, где допуск к работам был получен 100-процентно по всем жилым помещениям. Здесь ремонтировали внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
Фонд капремонта отмечает, что жильцы этой пятиэтажки ответственно подошли к процессу проведения ремонтных работ – все они не препятствовали специалистам в допуске в свои квартиры. Как результат – произведен полный капремонт всех инженерных систем – не только розливов, но и стояков.
Напомним, что оснований не пускать подрядчиков у собственников помещений МКД нет. Центральное отопление, обеспечение водой, система канализации - это общедомовые системы. Капитальный ремонт делается, исходя из состояния общей системы коммуникаций дома. Замена инженерных сетей - наиболее сложный и ответственный этап капремонта многоквартирного дома. Для каждого из типов коммуникаций нормативами установлен определенный межремонтный срок. Например, для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения срок службы составляет 30 лет, для систем электроснабжения -15 лет, газоснабжение – 20 лет. Самый продолжительный срок службы у канализации - 40 лет. Включение МКД в программу с капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем предполагает, что все установленные межремонтные сроки эксплуатации таких систем прошли, капитальный ремонт необходим.
Технически обойти одну-две квартиры при капитальном ремонте инженерных сетей возможно, но могут быть определённые последствия. Например, если сечение вновь прокладываемой трубы стояка отопления не совпадает с диаметром действующего трубопровода у отказавшегося от замены стояка собственника помещения, то несоответствие диаметра трубы в системе центрального отопления будет отрицательно влиять на подачу тепла, на работу системы отопления дома в целом, так как сейчас во многих МКД в комплексе работают автоматизированные узлы управления, регулирующие давление, подачу тепла.
Кроме того, подрядные организации, осуществляющие капитальный ремонт, не могут дать гарантий на места соединений старых труб и вновь прокладываемых. При этом места соединения старых труб с новыми трубами будут находиться в помещениях соседей, которые предоставили доступ к общему имуществу для проведения работ по капитальному ремонту.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), собственник помещения МКД обязан допускать в занимаемое помещение подрядчиков, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния инженерных систем и выполнения необходимых ремонтных работ, в заранее согласованное время.
Если собственники помещений МКД не идут на контакт, не обеспечивают доступ к общему имуществу для проведения ремонтных работ, вопрос о допуске к общему имуществу для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме можно решить, если УК подаст в суд (региональный оператор в данном случае выступает третьим лицом и сам не выходит с судебным иском). По сложившейся практике суд выносит решение обязать собственников пустить рабочих в квартиру. Но дальше уже возникают другие сложности – пока идет суд, а это может занять несколько месяцев, подрядная организация сдает объект и переходит на другой. Фонд капремонта, как заказчик, оплачивает выполненные работы. И для того, чтобы вернуться к тем стоякам, которые не были отремонтированы, приходится проводить новые конкурсные процедуры. Это тоже занимает время, и немалое.
Поэтому акцентируем внимание собственников: если в ваш дом пришел капремонт инженерных систем, пожалуйста, не препятствуйте проведению работ!