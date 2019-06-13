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HeadHunter – о самых необычных условиях работы в Архангельской области

Сегодня соискателей сложно удивить кофемашиной в офисе или «сплоченной командой единомышленников» - подобные упоминания регулярно встречаются в текстах вакансий. Аналитики HeadHunter Северо-Запада решили найти предложения о работе в Архангельской области, в которых указаны интересные, а главное - привлекательные условия работы для специалистов из разных профобластей.

Зоны отдыха, чай и печенье. Уборщик компании из отрасли продаж может отдохнуть в специально оборудованной комнате, а Frontend-разработчику предлагают печенье, кофе и чай в неограниченных количествах.

Корпоративные мероприятия и подарки. Работодатели Архангельской области стараются разнообразить не только рабочие будни сотрудников, но и их свободное время. Среди преимуществ работы менеджера по работе с ключевыми клиентами, помимо бесплатного обучения в корпоративном университете, - участие в многочисленных корпоративных мероприятиях, а также подарки. «Официанту неповторимому» также обещают корпоративные презенты и питание в кафе по себестоимости.  

Спорт. Не забывают компании и о физической подготовке сотрудников. Например, у кассира кассы пересчета есть возможность принимать участие в корпоративных спортивных мероприятиях.

Туризм. Благодаря работодателям, у некоторых сотрудников появляется шанс отправиться в путешествие за рубеж. Так, для продавца-консультанта предусмотрена система корпоративных поощрений, в их числе – поездка в Испанию или даже выигрыш автомобиля.

Дети. Работодатели Архангельской области готовы заботиться не только о своих сотрудниках, но и об их семьях: оператор погрузо-разгрузочных работ может рассчитывать на участие в семейных мероприятиях и на подарки детям на праздники.  Поддержку семьи можно получить, устроившись специалистом по корпоративным продажам: сотруднику предоставляется пособие при рождении ребенка и вступлении в брак.

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 639 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

 

17 июль 11:14 | : Будни

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