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Тренд этого лета: Нудистские пляжи обходит стороной каждый пятый

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у 2200 пользователей, как они относятся к нудистским пляжам. Треть респондентов относится к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Более 20% не имеют ничего против нудистов, если они отдыхают на огороженной территории.  

Пятая часть всех опрошенных настроена в целом положительно, причем 13% признались, что сами нудистские пляжи не посещают. Практикуют «нудистские практики» 9% респондентов: 5% отдыхают на таких пляжах время от времени и 4% посещают нудистские пляжи регулярно.

Каждый пятый относится к пляжам для нудистов отрицательно и обходит их стороной.

Напомним, что крымский курорт Коктебель пользовался огромной популярностью среди советской интеллигенции (особенно творческой) не только соседством Домом творчества писателей и центром дельтопланеризма, но и нудистскими пляжами, прятавшимися по уютным бухточкам побережья.

Кстати, сам вождь мирового пролетариата В.И. Ленин по воспоминаниям современников весьма благосклонно относился к движению нудистов как к радикальному средству пролетарского раскрепощения (с этой культурой он познакомился в период европейской политической эмиграции).

11 июль 13:33 | : Будни

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