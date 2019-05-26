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«Меня встречали как вип-персону». Пенсионерку из Яренска московские врачи поставили на ноги

Как мы сообщали ранее, 45 столичных больниц готовы к приему пациентов из Архангельской области в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном региональным правительством и мэрией Москвы.

Между тем, в Поморье распространялись слухи, что это всего лишь пиар властей… как так подобного просто не может быть.

Реальность существования программы «Москва – столица здоровья» пришлось испытать на себе пенсионерке из Яренска (Ленский р-н)… у неё просто не оставалось другого выхода.

У Веры Николаевны случился инсульт, настоящий бич пожилых людей в современном мире. Местные врачи смогли вернуть ее буквально с того света, но не работали рука и нога (односторонний парез конечностей). В условиях Яренской больницы это почти приговор.

И тут лечащий врач сообщает, что можно получить лечение в Москве, причем бесплатное. В это было трудно поверить, но пришлось… другого варианта у пожилой женщины просто не было.

Рассказывает Вера Николаевна:

- Я до последнего боялась, что придется платить. Но все действительно оказалось бесплатно - и дорога, и самолет, и лечение. Все было на самом деле. Взяла с собой историю болезни, полис и паспорт. К дому подъехала машина, посадили, довезли до Сыктывкара, там посадили на самолет. В Москве меня встретили кураторы, привезли в городскую клиническую больницу №15 им. Филатова. Остановились перед воротами, нам охрана сразу говорит: проезжайте - вас ждут. Я сразу подумала: наверно, с кем-то спутали, думают, какую-то важную персону везут, а не меня.

Нет, встречали именно ее, с готовой к транспортировке больной инвалидной коляской. Далее был томограф, рентген, комплексный анализ крови и двухместная палата. Особенно поразило женщину, не привыкшую к больничному комфорту, меню, в которое входили даже фрукты.

Реабилитация проходила по полной программе: капельницы, физическая нагрузка, инструкторы по ЛФК, массажи, специальные тренажеры, фактически пенсионерку учили ходить заново.

Сейчас ее готовят к выписке, причем проводят из Москвы до самого дома. Пальцы на руке стали шевелиться, нога расхаживается, самостоятельно гуляет по территории больницы. Разработан план индивидуальной реабилитации в домашних условиях, в подарок – 4-опорная трость и бандаж под больную руку.

Все случившееся с ней Вера Николаевна воспринимает как чудо… и даже боится, что земляки ей не поверят.

10 июль 17:44 | : Будни

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