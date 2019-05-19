Все берем пример с Петра и Февронии!

8 июля в 18:00 жителей и гостей города приглашают на семейный праздник «Дарите любимым ромашки», посвящённый Дню семьи, любви и верности. Празднование традиционно развернётся на набережной Северной Двины в районе улицы Логинова.
Гостей праздника ждёт парад участников городского конкурса детских колясок и трехколёсных велосипедов «Моё первое авто», церемония вручения медалей «За любовь и верность», зрелищная концертная программа с участием вокального ансамбля «Просто парни», Алёны и Алексея Премининых, эстрадной студии «Риальто», хора «Серебряные росы», хореографического ансамбля «Овация», хореографической студии «Апельсин». Завершится праздник выступлением заслуженной артистки России Аллы Сумароковой.
В «Ромашковой аллее влюблённых» на улице Логинова развернутся интерактивные фотозоны. Здесь можно будет сфотографироваться с очаровательным Купидончиком, ожившими покровителями семьи и супружества Петром и Февронией Муромскими. Также в аллее будут расположены дерево Семейного Счастья, дерево Любви, и даже дерево Желаний, на которое можно повязать ленточку и загадать заветное желание.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)