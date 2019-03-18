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"Нет святых без греха"

Святость — это трезвое отношение к себе и к миру, видение своих недостатков и борьба с ними. Такую мысль выразил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр в проповеди после богослужения в Покровском храме деревни Казаково Каргопольского района.

Каждый человек призван быть святым, отметил архипастырь, процитировав Евангелие: «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец» (Мф.5:48).

«Лукавый враг рода человеческого внушает нам мысль, что святость для нас недостижима, что это удел избранных. Потому что святость — это безгрешность. Святой человек — это безгрешный человек. Такой стереотип живет в наших умах. Все это — ложь. Ни одного святого не было без греха, безгрешен только Господь», — сказал епископ Александр.

По мысли владыки, угодники Божии жизнью отвечали на призыв Христа, посвящая Ему себя: «Каким образом? Видя собственные грехи, стараясь их исправить, стараясь во всем угождать Богу. Святые — это те люди, которые в первую очередь поставили своей задачей угождение Богу. Святые направили волю к тому, чтобы выполнять заповеди Божии, не достигая абсолютного безгрешия, а проводя жизнь в борьбе и трудах, в напряжении и духовном, и физическом».

Угодники Божии усилиями приближали себя к Творцу, отметил глава Плесецкой епархии: «Человек может родиться в таких тяжелых обстоятельствах и в таких условиях, которые, казалось бы, к святости не располагают. Но в течение своей жизни он меняется. И тому примеров, когда из откровенного язычника человек становился не просто христианином, а святым, очень много. Любой христианин должен быть святым. Мы с вами не имеем оправдания в том, что отказываемся от святости».

(по материалам Архангельской епархии)

02 июль 09:33 | : Будни / Верую

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