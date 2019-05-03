Петров пост - это вам не диета

С 24 июня начинается Петровский пост, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия.
Начинается этот пост всегда через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, на следующий день после праздника Всех святых, а заканчивается в День Петра и Павла — 12 июля, когда в православии воспевается «Петрова твердость и Павлов разум».
Петровский пост считается относительно легким по сравнению с Великим.
Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — также от рыбы. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается употребление вина.
При этом следует обратить внимание, что пост — это не диета. В эти дни надо стараться очистить не только тело, но и душу. Обязательные условия поста — молитва, добрые дела, а также участие в Церковных Таинствах.
(по материалам Архангельской епархии)