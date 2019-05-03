Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Петров пост - это вам не диета

С 24 июня начинается Петровский пост, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. 

Начинается этот пост всегда через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, на следующий день после праздника Всех святых, а заканчивается в День Петра и Павла — 12 июля, когда в православии воспевается «Петрова твердость и Павлов разум». 

Петровский пост считается относительно легким по сравнению с Великим. 

Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — также от рыбы. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается употребление вина. 

При этом следует обратить внимание, что пост — это не диета. В эти дни надо стараться очистить не только тело, но и душу. Обязательные условия поста — молитва, добрые дела, а также участие в Церковных Таинствах.

(по материалам Архангельской епархии)

25 июнь 10:39 | : Будни / Верую

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (194)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20