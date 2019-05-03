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Самые злые - москвичи и ростовчане. Архангельск не попал в список агрессивных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. 

Респондентам задавали три вопроса: 

Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию? 

Далее следуют такие города как: 

Казань (4), Элиста (5), Махачкала (6), Воронеж (7), Пермь (8), Омск (9), Волгоград (10), Красноярск (11), Самара (12), Хабаровск (13), Чебоксары (14), Пенза (15), Тольятти (16), Липецк (17) Саратов (18), Оренбург (19), Новосибирск (20), Нижний Новгород (21), Краснодар (22), Санкт-Петербург (23), Сочи (24) и Симферополь (25).

Выборка сделана по результатам опросов более 3000 респондентов. Впрочем, как считают наблюдатели, для кого-то агрессия, а для другого норма поведения. К тому же надо учитывать, сколько на улицах Москвы понаехавших…

25 июнь 08:25 | : Будни

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