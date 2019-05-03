Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Свой взгляд: ЕГЭ приучает детей к… тюрьме

Новости о сдаче нынешнего ЕГЭ потрясают! Туалеты без дверей, нервные срывы, рамки металлоискателей, обыски школьников почти как тюрьме — что это за кошмар?! Зачем и почему все это?  

Не будет удивительным, если через пару лет школьники будут сдавать ЕГЭ в купальниках, а в туалетах поставят камеры!!! А ведь ЕГЭ — это просто экзамен, то есть, отнюдь не самое важное событие в жизни человека! 

Почему же так вышло? Да потому что советскую школу, которая фактически сохранилась в России, объединили с западным экзаменом типа американского SAT. 

Советская школа — жесткая, без права выбора, казарменного типа — от этого все эти обыски, рамки, камеры и прочее, в советской школе нормой является мощное психологическое давление на детей, поэтому и на ЕГЭ школьникам изначально не верят, подозревая всех в списывании. 

SAT — это экзамен для того, чтобы понять, может ли школьник быть успешным студентом, поэтому SAT проводится семь — СЕМЬ (!) — семь раз в году!!! Для SAT нет смысла в психологическом угнетении школьника! А ЕГЭ — это кентавр, мутант из советской школы и SAT, поэтому ЕГЭ проводится один раз в максимально жесткой обстановке! 

Суть современного ЕГЭ — пан или пропал! Все или ничего! Зачем Министерство образования РФ так мучает детей и их родителей? Все равно масса выпускников ВУЗов пойдут в торговцы, водители и разнорабочие! 

Главная проблема ЕГЭ — это однократное проведение ЕГЭ, если ЕГЭ (да и ОГЭ тоже) проводить хотя бы три раза в год, с возможностью выбора наилучшего результата, тогда ЕГЭ из жестокого психологического террора станет тем, чем и должно быть — просто важным экзаменом, не более того!  

Константин Щемелинин, крымский писатель

22 июнь 08:22 | : Будни

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (179)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20