Свой взгляд: ЕГЭ приучает детей к… тюрьме

Новости о сдаче нынешнего ЕГЭ потрясают! Туалеты без дверей, нервные срывы, рамки металлоискателей, обыски школьников почти как тюрьме — что это за кошмар?! Зачем и почему все это?
Не будет удивительным, если через пару лет школьники будут сдавать ЕГЭ в купальниках, а в туалетах поставят камеры!!! А ведь ЕГЭ — это просто экзамен, то есть, отнюдь не самое важное событие в жизни человека!
Почему же так вышло? Да потому что советскую школу, которая фактически сохранилась в России, объединили с западным экзаменом типа американского SAT.
Советская школа — жесткая, без права выбора, казарменного типа — от этого все эти обыски, рамки, камеры и прочее, в советской школе нормой является мощное психологическое давление на детей, поэтому и на ЕГЭ школьникам изначально не верят, подозревая всех в списывании.
SAT — это экзамен для того, чтобы понять, может ли школьник быть успешным студентом, поэтому SAT проводится семь — СЕМЬ (!) — семь раз в году!!! Для SAT нет смысла в психологическом угнетении школьника! А ЕГЭ — это кентавр, мутант из советской школы и SAT, поэтому ЕГЭ проводится один раз в максимально жесткой обстановке!
Суть современного ЕГЭ — пан или пропал! Все или ничего! Зачем Министерство образования РФ так мучает детей и их родителей? Все равно масса выпускников ВУЗов пойдут в торговцы, водители и разнорабочие!
Главная проблема ЕГЭ — это однократное проведение ЕГЭ, если ЕГЭ (да и ОГЭ тоже) проводить хотя бы три раза в год, с возможностью выбора наилучшего результата, тогда ЕГЭ из жестокого психологического террора станет тем, чем и должно быть — просто важным экзаменом, не более того!
Константин Щемелинин, крымский писатель