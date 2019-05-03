"Святой дух животворит"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 17 июня, в день Святого Духа, совершил Литургию в Свято-Духовском храме Новодвинска.
«Господь Дух Святой, Третье Лицо Святой Троицы животворит каждого христианина, — сказал в проповеди владыка. — Плоды действия Духа Святого видны. Апостолы из простых рыбаков, пропитанных страхом после распятия Учителя, по сошествию на них Животворящего Духа, превратились в мужей такой силы, такой благодати, что даже самые ученые люди — фарисеи и книжники — не могли противостоять их простым словам. Лучшие философы и богословы не могли состязаться с простыми рыбаками, потому что те говорили от Духа Святого».
По словам архипастыря, то, что сегодня люди молятся, исповедуются, причащаются и спасаются — все это плоды Духа Святого: «Мы понимаем, что все эти дары подвигают нас задуматься об ответственности, которая лежит на каждом. Как мы принимаем в грешное естество Святой Дух? Каждый по-разному, кто-то вообще не принимает. Все зависит от степени покаяния, очищения сердца. Блаженный Августин еще в древности говорил, что каждый человек делает внутри себя вместилище Духа Святого, вытесняя грех и страсти».
На второй день праздника Пятидесятницы Православная Церковь отмечает день Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие еретическому учению, умаляющему Третье Лицо Троицы — Святой Дух. Согласно православному вероучению, ипостасной характеристикой Святого Духа является его исхождение от Отца (в отличие от католического богословия, по которому Он исходит от Отца и Сына).
В день Святой Троицы празднуется схождение Духа на апостолов в виде огненных языков. Он сообщает Свои благодатные дары верующим, таким образом делая их Церковью. Дары Святого Духа, вводящие человека в Церковь, передаются новообращенному в Таинстве Миропомазания.
В православном богословии следует различать Сам Святой Дух и нетварные Божественные энергии (благодать). В иконографии Святой Дух изображается чаще всего в виде голубя (в воспоминание Его сошествия на Господа Иисуса Христа во время Крещения Спасителя).
(по материалам Архангельской епархии)
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