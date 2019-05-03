Архангельский ОНФ начал бескомпомиссную борьбу со свалкой на ул. Тако Вылки

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Октябрьского территориального округа Архангельска с просьбой ликвидировать свалки бытового и строительного мусора возле домов №5 и 10 на улице Тыко Вылки.
«Это третье обращение общественников в администрацию округа за последние два месяца по поводу захламления городских территорий. До сих пор не убрана свалка в центре города возле центра «Патриот», мы просили ее ликвидировать еще две недели назад. На улице Гагарина образовалась свалка из строительных материалов после разбора деревянного дома, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Кроме того, на проспекте Дзержинского вот уже месяц лежат десятки мешков с мусором, которые не увезли по окончании весенних субботников».
С начала работы интерактивной карты kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, жители региона отметили 178 свалок. На данный момент ликвидировано 105 свалок, по 74 объектам проводится работа.