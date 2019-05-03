Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский ОНФ начал бескомпомиссную борьбу со свалкой на ул. Тако Вылки

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Октябрьского территориального округа Архангельска с просьбой ликвидировать свалки бытового и строительного мусора возле домов №5 и 10 на улице Тыко Вылки.

«Это третье обращение общественников в администрацию округа за последние два месяца по поводу захламления городских территорий. До сих пор не убрана свалка в центре города возле центра «Патриот», мы просили ее ликвидировать еще две недели назад. На улице Гагарина образовалась свалка из строительных материалов после разбора деревянного дома, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Кроме того, на проспекте Дзержинского вот уже месяц лежат десятки мешков с мусором, которые не увезли по окончании весенних субботников».

С начала работы интерактивной карты kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, жители региона отметили 178 свалок. На данный момент ликвидировано 105 свалок, по 74 объектам проводится работа.

13 июнь 11:35 | : Будни

Видеозал


Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (116)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20