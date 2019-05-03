Северодвинск: Купаться или не купаться? Что значит жить в 300 км от Полярного круга

Безопасность людей на водоёмах Северодвинска можно обеспечить при тесном взаимодействии администрации Северодвинска, аварийно-спасательной службы, Роспотребнадзором и МЧС: до 17 июня места массового отдыха у воды должны быть обследованы специалистами.
- Готовясь к тёплой погоде, спасатели установили 10 знаков «Купание запрещено» вдоль берегов водоёмов, опасных для этого. Мы проверили готовность сил и средств службы спасения к оказанию помощи терпящим бедствие на воде: для этих целей аттестовано 27 специалистов, - рассказал исполняющий начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Михаил Наумов.
Он добавил, что при температуре воздуха выше +18 градусов аварийно-спасательная служба будет регулярно патрулировать берега водоёмов, где отдыхают горожане. Сотрудники ГИМС будут следить за соблюдением правил охраны жизни людей на водных объектах, они проводят инструктаж владельцев маломерных судов, а также с сотрудниками полиции патрулируют акваторию. Качество воды и прибрежного песка проверят специалисты Роспотребнадзора.
Для поддержания чистоты на ягринском побережье Белого моря определён подрядчик, и заключён муниципальной контракт на сумму 499,5 тысячи рублей.
Михаил Наумов назвал также основные причины, по которым на Яграх нельзя оборудовать по всем правилам пляж.
Северодвинск располагается на побережье Двинского залива Белого моря, входящего в Арктический водный бассейн, менее чем в трехстах километрах от Северного полярного круга. По многолетним данным наиболее тёплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +15,6 градусов, а среднемесячная температура воды Белого моря в июле составляет +13,7 градусов.
Белое море характеризуется высоким уровнем приливно-отливных и нагонных явлений, поэтому оборудование и техническое освидетельствование пляжа невозможно.
- Для оборудования пляжей и спасательных постов, необходимо заключение муниципальных контрактов. В связи с небольшим количеством тёплых дней или при полном отсутствии таковых, заключение контрактов на всё лето влечёт за собой нецелесообразные расходы средств местного бюджета, - заключил Михаил Наумов.
Напомним, что Архангельск пока закрыл свои территориальные воды от желающих освежиться, ссылаясь на прохладную погоду и недисциплинированность своих граждан. Впрочем, столбик уличного термометра неумолимо ползет вверх…