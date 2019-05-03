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Как совместить служение с преподаванием истории?

Интервью с историком, краеведом, замглавы миссионерского отдела Архангельской епархии, клирик Свято-Сретенского храма Заостровья священник Димитрий Костюченко.

О прошлом Приморья

— Отец Димитрий, в 2019 году Приморскому району исполнится 90 лет. Вы планируете написать книгу о его прошлом…

— Когда стало известно о подготовке к юбилею Приморья, мне удалось ознакомиться с книгой, посвященной его 80-летию. Я увидел ее в домашней библиотеке писателя Виктора Толкачева. О прошлом Приморья в том издании была лишь страница. Мне этого показалось очень мало. Виктор Федорович предположил, что это из-за дефицита информации. И тогда у меня появилась мысль внести какую-то лепту в создание более полного издания.

Позвонил в районную администрацию заместителю главы Владимиру Мигунову и поделился с ним своей идеей. Он ее одобрил. Я добавил, что меня не интересует конкретная дата в истории Приморья. На заседаниях рабочей группы по подготовке к юбилею района, в состав которой меня включили, мне поручили осветить духовную историю Приморья. Мне же хотелось писать не только церковную историю нашего района, а в целом. Но на это нужны время и силы. Отмечу, что подобного опыта у меня пока нет. Может быть, когда-нибудь смогу это сделать.

— Какой период истории Приморья вас интересует особо?

— Многие. Само собой — церковная часть. Также — трудовой подвиг народа. Почему? Крестьяне Заостровской волости до ХХ века не имели земли в собственности, она в основном принадлежала церкви, ее арендовали. Плата за нее оказалась небольшой, но земель было много, поэтому храм получал около тысячи рублей в год. После Октябрьской революции землю у церкви изъяли. Люди ее забрали у своего храма. Но сколько они ею попользовались? В 30-е годы началась коллективизация, поэтому всю землю перевели в собственность государства. Интересно то, что в 90-е эта земля через паи возвратилась местным жителям, ведь колхозы в то время уже распадались. Я сейчас говорю только о Заостровье. К сожалению, многие стали паи продавать. Почему-то крестьяне не сумели воспользоваться землей, когда она была в их руках, а делали это только тогда, когда она находилась в аренде или являлась колхозной. В этом я вижу промысел Божий: ведь изначально землю-то они изъяли у церкви.

Если писать историю района за ХХ век, то главным достижением этого времени была экономика. Важна история развития рыбодобычи в разные периоды. Информации очень много, а потому этот раздел надо изучать не одному человеку, чтобы не утонуть в цифрах и фактах. Это первое.

Второе. Меня интересует образование, школы Приморского района, ведь я — учитель. Часть современных светских школ возникла из церковных. Этого же происхождения и народные сельские училища, например, Рикасовское двухклассное, одно из значимых в первом Архангельском уезде, в свое время его создал священник из Заостровья Григорий Поликин. В 1856 году построили здание, в котором он стал обучать около ста детей. Хочется знать, как это было в других частях района, например, в Лопшеньге и так далее.

Очень интересное место — Уйма — близкое к городу, его отношения с Архангельском, биография Сени Малины. Бобровский рейд…

Когда мы отправляемся в миссионерские поездки по школам района, я всегда обращаю внимание на школьные музеи, музейные комнаты. В них тоже есть определенная информация. Таким образом, занимаясь историей образования Приморья, можно выйти и на другие темы — культуру, экономику и так далее.

Изучая конкретные факты, можно выйти на события, которые помогут увидеть явления, а, познавая их, познаем исторический процесс во всех его закономерностях, развитии, динамике. А это — самое интересное, это уже историософия.

Мы много знаем о советской эпохе, но что было конкретно здесь, в нашем районе, нам малоизвестно. Мне интересно это, так как я тут живу. Хотелось бы, чтобы все получилось. Планов много, а возможностей — не очень.

— Вы что-то уже согласовали с районной администрацией?

— Заместитель главы Приморья Владимир Мигунов направил меня в архив Приморского района. Сначала надо изучить процессы, происходившие в регионе, а потом уж, поняв их, смотреть, что было в глубинке. Методология исследования идет от общего к частному.

— Район — часть страны…

— Понятно, что придется работать и с документами федеральными. С этим проблем нет. Проблемы возникают, как правило, на уровне конкретного муниципалитета. К сожалению, областной архив летом закрыт, что тоже тормозит работу.

О первенцах свободы

— Отец Димитрий, с 2015 года у нас в районе проходит патриотическое мероприятие «Отчизны внемля призыванью», посвященное памяти декабристов. Организовать форум помогают историки из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края. В советское время декабристов считали героями, а сейчас отношение к ним пересматривается. Как вы относитесь к первенцам свободы?

— На мою позицию, связанную с декабристским движением, повлияло мнение рецензента моего вузовского диплома академика Анны Семеновой, защитившей кандидатскую и докторскую диссертации в семидесятые годы прошлого века по теме, касающейся декабристов. Она была ученицей академика Милицы Нечкиной. Я много беседовал с Анной Владимировной, будучи на учебе в Москве. Она сказала мне об одной важной для историка вещи — о том, что теперь декабристская тема с исторической точки зрения изучена полностью, вряд ли что-то новое попадется исследователям.

Почему о роли первенцев свободы теперь спорят? Думаю, что в нашей стране сегодня не будут возводить в ранг героев людей, посягнувших на стабильность государственной власти. Это понятно и не вызывает никаких вопросов. Конечно, в Советском Союзе поднимали на флаг все революционное, все это идеологизировали.

Декабристы восстали против законного царя, которому уже присягнули. Им напомнили, что выступать против него — преступление, но эти люди свое дело все-таки продолжили, зная, что посягнули на помазанника Божия.

Меня восхищает, какие у декабристов были семьи, сколь верны им были жены. Вот этот аспект в изучении событий 14 декабря надо развивать, он очень патриотичный, глубоко нравственный. На него можно делать акцент, что важно для наших современников. Жены последовали за сосланными мужьями в Сибирь — это свидетельство их искренней любви, их подвиг.

То, что декабристы делали на Сенатской площади, я не приветствую, а вот крепость их семей — пример. Это очень ценю.

О совмещении профессий

— Вы педагог и священнослужитель. Сложно сочетать эти два вида деятельности?

— Нет. Педагогика учит эмпатии — взаимопроникновению, рефлексии… В университете я изучал несколько видов психологии. Разве это может помешать работе священника? Только помогает. Также и педагогика, ведь мы общаемся и с детьми, и с подростками. Для священнослужителя это — экстремальная аудитория. Со взрослым разговаривать проще, он знает терминологию, понимает мою позицию.

Первое образование прокладывает мне дорогу в школу. Я люблю преподавать, работать с детьми. Советую тем, кто решил стать священником, изучать педагогику.

О волонтерстве и миссионерстве

— В Архангельской епархии есть молодежный отдел?

— Отделов у нас много: миссионерский, молодежный, образовательный… Я не сотрудник молодежного отдела, но могу сказать, что сейчас широко волонтерское движение, в епархии создан отряд добровольцев, в его рядах много юношей и девушек. Они помогают, когда приезжает Святейший Патриарх, когда проходят большие крестные ходы, например, из Малых Корел в Лявлю. Волонтеры трудятся в больницах, посещают престарелых. Это первое направление работы с молодежью.

Второе связано с культурой, творчеством, когда ребята выступают на городских мероприятиях, посвященных Пасхе, Рождеству, Дню Победы… В этом году участники молодежного отдела подарили архангелогородцам флешмоб — 9 мая исполняли песни военных лет на улице Чумбарова-Лучинского в столице Поморья.

— Вы являетесь заместителем руководителя миссионерского отдела Архангельской епархии… 

— Да. Миссионерская работа — прежде всего — проповедь христианства, своего рода ликбез. Форм деятельности у нас несколько В Лопшеньге есть храм, но там регулярные богослужения не проходят. Они совершаются, только когда приезжает настоятель — благочинный Приморского района — священник Владимир Новиков. Кроме служб он проводит беседы с жителями деревни, совершает церковные таинства. В такие поездки он отправляется летом по всему берегу Белого моря, туда, где есть храмы, площадки для встреч с людьми.

Я тоже отправляюсь в миссионерские поездки. Также священники участвуют в официальных мероприятиях, я, например, в заседаниях Совета при главе Приморского района по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Это тоже форма миссионерства, только она уже на уровне муниципальной власти. Обсуждаем и светские темы, выражая церковную точку зрения на них.

Но миссионерство — не только разъяснительная работа, проповедь слова Божия, а еще и попытка открыть людям духовные законы, по которым мы живем. Это помогает ликвидировать духовные недуги общества.

Отдельная тема — борьба с экстремизмом. У нас на Севере, к счастью, в этом плане спокойно, но есть регионы, например, южные, где эта проблема остра. Миссионеры помогают справиться с ней. Мы напоминаем людям о толерантности, о том, что надо уважать позицию других.

И еще одна задача миссионеров — раздача текстов Священного Писания в храме в православные праздники, например, в Пасху. Сотрудничаем со школами, клубами, различными общественными организациями…

О паломничестве

— В Заостровье два замечательных храма. Когда-то шла речь о создании в этом селе паломнического центра. Он будет?

— Создан епархиальный паломнический отдел «Архангел». Его возглавляет Ольга Воронова — директор Центра развития туризма Приморского района. Я с прихожанами и их детьми недавно вернулся из поездки в Троице-Сергиеву лавру. Путешествие организовал «Архангел».

О Святителе Луке

— Отец Димитрий, вы интересуетесь биографией Святителя Луки Войно-Ясенецкого…

— Мне интересно многое. Святитель Лука — отдельная тема. Он жил в конце девятнадцатого–первой половине двадцатого века. В то время в стране происходили очень сложные процессы. Мы сейчас сетуем на непростую жизнь, а тогда все было намного сложнее.

Если вести речь о Луке Крымском, то у него была сподвижница, они вместе находились в ссылке в Архангельске. Это — монахиня Елена Созонтовна. Она служила несколько лет в Заостровье. Матушка Елена прибыла сюда с Лукой Войно-Ясенецким в начале 30-х годов прошлого века. О ее пребывании здесь в 30–60-е годы говорят документы областного архива, об этом рассказывал и Карп Гулин, сын местного священника Юлиана Гулина. В 50–60-е годы отец Юлиан был настоятелем Свято-Сретенского храма и проживал в одном доме с этой монахиней.

О пребывании монахини Елены в Заостровье говорила и ее родственница из Санкт-Петербурга, недавно побывавшая здесь. Это Валентина Павловна Осипова. Таков краеведческий аспект.

Есть и еще один аспект — совмещение Лукой Войно-Ясенецким врачевания со священнослужением. Интересно, как это ему удавалось. Духовный путь этого человека совершенно уникален.

У нас в Заостровской участковой больнице в честь его открыта молитвенная комната.

О профориентации

— Какой период мировой истории вам интересен?

— Сначала меня интересовало Средневековье: кардинал Ришелье, мушкетеры… Еще шестиклассником я понял, что хочу стать учителем истории. Это — в том числе и благодаря педагогу Святославу Викторовичу, который вел у нас этот предмет. Ни о каких других профессиях я больше не думал, поэтому после окончания школы подал документы в Поморский государственный университет в Архангельске, чтобы стать студентом именно исторического факультета.

Моя мечта осуществилась. Когда слушал первые лекции про античность, то просто в эту тему влюбился, защищал по ней диплом, не оставляю ее и сейчас. О своем решении стать педагогом никогда не жалею. История всеобъемлющая, она открывает двери во все науки.

В современной школе у ребят проблема с профориентацией. Даже для выпускников. В жизни все быстро меняется, в том числе и престиж профессий, поэтому школьникам трудно что-то выбрать. В моей жизни такого не было.

Ольга БОНДАРЕНКО, фото автора.

(по материалам Архангельской епархии)

04 июнь 09:13 | : Будни / Верую

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