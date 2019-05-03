Северодвинск предупреждают о терроризме

4 июня в 15:00 на базе северодвинского Молодёжного центра в рамках XI Северного межнационального форума пройдёт методический семинар с участием федеральных экспертов по вопросам межнационального сотрудничества, противодействия идеологии терроризма и предупреждения экстремизма среди молодёжи.
Организатором семинара выступает департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
- В ходе встречи приглашённые эксперты из Кемерово и Петрозаводска расскажут о роли национально-культурных объединений и религиозных организаций в противодействии идеологии терроризма и предупреждении проявлений экстремизма среди молодёжи и мигрантов, - сообщила начальник отдела общественных связей администрации Северодвинска Наталья Пахаручина.
Всех желающих ждут в Молодёжном центре по адресу: улица Первомайская, 13 А, кабинет № 204.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)