Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск предупреждают о терроризме

4 июня в 15:00 на базе северодвинского Молодёжного центра в рамках XI Северного межнационального форума пройдёт методический семинар с участием федеральных экспертов по вопросам межнационального сотрудничества, противодействия идеологии терроризма и предупреждения экстремизма среди молодёжи.

Организатором семинара выступает департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.

- В ходе встречи приглашённые эксперты из Кемерово и Петрозаводска расскажут о роли национально-культурных объединений и религиозных организаций в противодействии идеологии терроризма и предупреждении проявлений экстремизма среди молодёжи и мигрантов, - сообщила начальник отдела общественных связей администрации Северодвинска Наталья Пахаручина.

Всех желающих ждут в Молодёжном центре по адресу: улица Первомайская, 13 А, кабинет № 204.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

04 июнь 08:23 | : Будни

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (42)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20