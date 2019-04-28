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Вечная память героям! Скончался последний выживший в побеге из концлагеря Собибор

Сегодня утром, 3 июня, в возрасте 96 лет скончался Семен Розенфельд, последний из остававшихся в живых участников восстания в лагере смерти Собибор.

В последние годы Розенфель жил в доме престарелых "Яд Биньямин" в региональном совете Нахаль Сорек. Он скончался в больнице "Каплан" в Реховоте, и будет похоронен на городском кладбище Бней-Аиша.

Ицхак Герцог, председатель Еврейского агентства, сказал: "Мы обязаны помнить и передавать из поколения в поколение историю жизни и подвига Семена Розенфельда, историю всего поколения людей, переживших Катастрофу, которых становится все меньше – годы неумолимы...

Семён Моисеевич Розенфельд (род. 10 октября 1922, Терновка) – красноармеец, узник лагеря смерти Собибор, участник восстания 14 октября 1943 года, родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку.

В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Находился сначала в Минске, в арбайтслагере СС на улице Широкая, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими был отправлен эшелоном в лагерь смерти Собибор.

14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого части узников под руководством Печерского удалось убить 11 эсэсовцев и пойти на штурм проволочных заграждений.

После восстания и вплоть до освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года, Розенфельд с небольшой группой узников прятался в лесах. Был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в действующую армию и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене рейхстага надпись "Барановичи-Собибор-Берлин". Демобилизовался в октябре 1945 года, жил в городе Гайворон. В 1990 году уехал с семьей в Израиль. В 2013-м после обращения Фонда Печерского к тогдашнему президенту Польши Брониславу Комаровскому был награжден Орденом Кавалерского креста. В 2018 году был награжден украинским орденом "За Заслуги" III степени.

В 2017 году в России наконец-то сняли художественный фильм о восстании в Собиборе… который вызвал весьма противоречивые отзывы как у профессиональных кинокритиков, так и у зрителей.

(фото пресс-службы Фонда Печерского)  

03 июнь 15:15 | : Будни

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