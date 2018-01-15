Митрополит Даниил: Под видом справедливости в сердце проникает зло

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 2 июня совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. В проповеди владыка призвал прихожан бороться гордостью и самомнением.
«Самомнение — грех человеческого духа, который возникает от гордости, — отметил архипастырь. — Лекарство от такого недуга называется смирением. Если человек стяжал эту добродетель, он переживает посещение благодати Божией, начинает видеть свои грехи и несовершенства, у него появляются слезы покаяния. Прийти в такое состояние можно через размышления над Евангельскими истинами, через изучение Священного Писания и святоотеческих трудов. Смирение — соль этого мира, оно сохраняет от самомнения, гордости. Не будем забывать, что надменные люди, которые считают, что они ведут духовный образ жизни, сами себя лишают спасения. Все их подвиги и лишения ради Христа бессмысленны!»
По словам митрополита Даниила, лишь смиренный человек может по-настоящему слышать и понимать ближних, потому что видит, насколько он сам далек от идеала и нуждается в помощи людей и Бога: «Христос призывал учиться кротости и смирению, поскольку они дают мир и покой. Эти добродетели помогают переживать все катаклизмы. Пусть мир хоть на ушах стоит, смиренный человек всё преодолеет, не заразившись злобой. А если нет смирения, тогда под видом справедливости и "правды-матки" в сердца людей проникает зло. В таком состоянии некоторые уже готовы достать шашки! Многие инфицируются злом, оно в них развивается — сегодня такие люди хотят направить шашку, казалось бы, в нужном направлении, а завтра станут рубить направо и налево! Будем помнить: правильная вера всегда основана на смирении. А самомнение и гордость отводят человека в сторону, лишают его сердце великих даров Господа Иисуса Христа!»
(по материалам Архангельской епархии)