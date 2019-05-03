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Ваге Петросян: "Мы с гордостью будем носить это имя". Аэропорт "Архангельск" стал "Федором Абрамовым" росчерком президентского пера

Сегодня Президент Российской Федерации подписал Указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Указ опубликован на официальном интернет-портале kremlin.ru.

Имена выдающихся исторических общественных и политических деятелей присвоены 41 аэропорту. 

Международный аэропорт Архангельск (Талаги) теперь будет носить имя выдающегося писателя Фёдора Абрамова.

Генеральный  директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян отметил, что Указ главы государства только что опубликован, поэтому говорить о каких-то технических деталях присвоения аэропорту Архангельск имени Фёдора Абрамова ещё рано:

- Мы с гордостью будем носить имя замечательного северного писателя, человека и гражданина с большой буквы. Конечно, со временем появится новое название на фронтоне аэровокзала, будут внесены изменения в бренд-бук.

Также мы рассматриваем вопрос об установке памятного знака на привокзальной площади или в зале аэропорта. В какой это будет форме, тоже сказать пока не решусь.

Хочу добавить, что Поморье дало аэропортам не одно, а два имени – в Москве аэропорту Домодедово присвоено имя Великого Помора, Михаила Васильевича Ломоносова.

Напомним, что 11 сентября Общественная палата дала старт общенациональному конкурсу «Великие имена России». В ходе конкурса, проходившего в несколько этапов, жители России выбрали имена для крупнейших аэропортов страны. Северяне отдали предпочтение писателю Фёдору Александровичу Абрамову.

31 май 17:29 | : Будни

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