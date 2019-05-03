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Несмотря на протесты. Архангельск не вошел в список городов, ненавидящих Москву и москвичей

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2019 года, Москву и её жителей больше всего не любят в: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. 

Россиянам задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к столице и её жителям? За что Вы их любите или не любите? Вы бы хотели переехать на ПМЖ в Москву? 

Далее следуют такие города как: Воронеж (4), Челябинск (5), Волгоград (6), Самара (7), Ростов-на-Дону (8), Пермь (9), Омск (10), Саратов (11) и Новосибирск (12).

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства отметил, что по результатам опроса столицу и её жителей больше всего не любят за то, что: все деньги страны в Москве (56%), москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения (24%), москвичи ленивые и не хотят работать (12%), москвичи не любят людей из других регионов (8%). 

Интересно, что на фоне протестного движения против завоза московского мусора в регион, все больше жителей Архангельской области грезят переездом в столицу России… что видно без всяких социологических опросов.

(фото с сайта dvinatoday)

30 май 10:27 | : Будни

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