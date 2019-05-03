"Торжество эгоизма". Священник объяснил архангельским студентам, откуда берутся "childfree"

Студенты кафедры культурологии и религиоведения Северного Арктического федерального университета столицы Поморья встретились с руководителем миссионерского центра «Ихтис» священником Кириллом Кочневым.
Беседа прошла в Успенском храме Архангельска. Священник рассказал гостям о таинствах Крещения и Венчания, ответил на вопросы о причинах разрушении института семьи.
«Люди делают удовольствие высшим благом. Отсюда и эгоистическое отношение к семье и браку. Теряются главные принципы: жертвенность в семейных отношениях, ответственность за другого, — отметил отец Кирилл. — Трудно сохранять традиционный семейный уклад, когда с телеэкранов пропагандируется "свободная любовь". Люди не хотят вступать в брак. Появляются пары "чайлдфри"».
Студенты также спросили, почему вокруг церковных тем разгораются скандалы. «Я пояснил, что в СМИ можно встретить материалы о неподобающем поведении представителей Церкви, — сказал священник. — Но неверно олицетворять проступок какого-то конкретного священнослужителя со всей Церковью. Каждый человек рождается с поврежденной природой, склонной ко греху (что сам грех, конечно, не оправдывает)».
В конце беседы все гости получили в подарок книги священника Георгия Максимова.
Напомним, «Ихтис» — первый и единственный миссионерский центр Архангельской епархии. Он был создан при Успенском храме в октябре 2018 года. Его цель — христианское просвещение северян. Организация отстаивает истину православного вероучения в полемике с иноверием, инославием, сектами и безбожными идеологиями, уводящими людей от Церкви Христовой, помогает людям, пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных культов.
(по материалам Архангельской епархии)