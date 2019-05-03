Следы вандалов. И что еще увидел Игорь Скубенко на острове Ягры

Как мы сообщали ранее, в воскресных планах Игоря Скубенко стояло посещение острова Ягры. Не как отдыхающего, но главы администрации города.
Там он проверил качество уборки и общее содержание территории. Особое внимание было уделено озеру Чаячье.
Также в проверке приняли участие заместитель главы по городскому хозяйству Олег Лобачев, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов и руководитель управляющей компании ПЖКО «Ягры» Татьяна Салабаева. Большая часть обращений жителей была о территории озера Чаячье. Горожан не устраивает, что в вечернее время в беседках, поставленных по программе «Комфортная городская среда» собираются компании. Утром беседки оказываются сломанными.
- По проекту здесь не было наружного освещения, но я считаю, что его необходимо сделать. А также подумать о рациональности нахождения здесь всех беседок. Вандалы не только их разрушают, но и все вокруг. Пострадала сильно детская площадка, скамейки. Вокруг - мусор, который загрязняет озеро, - прокомментировал глава города.
Комитету ЖКХ, транспорта и связи поручено восстановить детскую площадку, а также обеспечить ее безопасность. Рассмотреть вариант разбора двух беседок.
Во время поездки по дворам Игорь Скубенко отметил, что восточная часть Ягр хорошо убрана, особых замечаний к ней нет. Взгляд привлекла только детская площадка во дворе Приморского, 32, которая требует подсыпки. В течение двух недель управляющая компания ПЖКО «Ягры» устранит это замечание.
Глава Северодвинска встретился и с горожанами. Жителей волновал целый спектр вопросов. Одни интересовались городскими проблемами: как благоустроить детскую площадку или как наказывать нарушителей, которые паркуются на газоне. Других - частные проблемы. Житель Логинова, 4 посетовал, что в их подъезде - плесень и давно не было ремонта. Неравнодушному жителю предложили войти в инициативную группу дома и совместно с управляющей компанией определить фронт ближайших работ.
Также северодвинцы интересовались ремонтом дорог и тротуаров.
- На этот год определены участки дорог для ремонта картами. На Яграх работы пройдут на перекрёстке улиц Логинова и Октябрьской. Также приведут в порядок дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним на Октябрьской, Приморском бульваре, Северной и Мира, - отметил Игорь Скубенко.
Напомним, каждую неделю будет определен район для проверки, а также обозначено место и время встречи с горожанами. Привлекать к такому рейду будут городских депутатов и руководителей управляющих организаций.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)