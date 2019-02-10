В Архангельске церковь стала патронировать "хоккей в валенках"

Турнир по хоккею в валенках среди воспитанников воскресных школ Архангельска прошел на стадионе «Труд» в столице Поморья.
Кубок за первое место выиграла команда епархиальной воскресной школы; «серебро» — у школы храма Ксении Петербургской; «бронза» — у воскресной школы Всехсвятского храма. Все призеры получили медали и календари.
Организатором игр выступил епархиальный совет воскресных школ при поддержке Всемирного русского народного собора. Спонсор соревнований — активист Архангельского отделения ВРНС, член региональной Общественной палаты Дмитрий Минин.
«Такие соревнования очень нравятся детям. Это форма их общения. К тому же ребятам очень важно движение. Воспитанники всегда очень ждут эти игры», — отметил директор епархиальной воскресной школы священник Адам Айдамиров.
По словам Дмитрия Минина, ВРНС продолжает на постоянной основе поддерживать церковные инициативы, направленные на укрепление физического здоровья детей и молодежи.
«Собор выступает за всестороннее развитие подрастающего поколения. Меня очень радует, что воспитанники наших воскресных школ активно занимаются спортом и показывают хорошие результаты на соревнованиях», — подчеркнул Дмитрий Минин.
(по материалам Архангельской епархии)