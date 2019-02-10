Патриарх Кирилл: Семьи священников переживают кризис

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 марта 2019 года, открывая заседание Высшего Церковного Совета, поделился своими мыслями о проблемах, с которым сталкиваются семьи священников в наше время.
«Кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, коснулся и жизни духовенства, — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Если сравнить с тем, что было 10-20 лет назад, то, конечно, мы наблюдаем отрицательную динамику в плане сохранения священнических семей, общей атмосферы в этих семьях».
Одной из причин ухудшения ситуации Святейший Владыка назвал пагубное воздействие массовой культуры. «Ведь семьи духовенства не живут в изоляции, поэтому все то, что касается любого человека, его разума и сердца, касается и семей священнослужителей», — добавил Святейший Патриарх и призвал активизировать усилия по утверждению семейных ценностей и защите подрастающего поколения от пропаганды так называемой свободной любви.
«Семейная нравственность, в том числе в священнических семьях, — это не данность. Целостность семьи — это поле непрестанных усилий, направленных на укрепление брачного союза, — убежден Предстоятель. — Нам известны и священники, и миряне, у которых семья — это действительно малая церковь. Однако эта церковь созидается благословенными Богом трудами. Она не созидается просто потому, что один из супругов является священнослужителем, а другой воспитан в христианском духе. Этого мало, потому что каждый день супружеской жизни может бросить вызов семейным отношениям, в том числе ввиду негативного влияния на семейные отношения извне».
«Священнику нельзя оправдывать свое неучастие в семейной жизни пастырской нагрузкой, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — Что бы ни происходило, семья должна занимать в жизни каждого женатого священника значимое место. Потому что семейная жизнь священника, тем более в сельской местности, где жизнь каждого — на виду, имеет совершенно особое значение. Это непременно должна быть жизнь, с которой люди хотели бы брать пример. Вот почему подготовка к семейной жизни должна быть в центре нашего внимания, особенно когда мы говорим о воспитании семинаристов, об их подготовке к пастырскому служению».
«Семьи священников должны быть в центре внимания и правящих архиереев. Архиерей не должен вмешиваться в жизнь священнослужителей, но он должен быть добрым отцом, советчиком, человеком, который может прийти на помощь, когда жизнь семейная подвергается испытанию», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.
«Когда я был митрополитом Смоленским, я очень любил проводить встречи духовенства вместе с матушками. Считал, что это очень важно. Во-первых, у меня открывалась возможность увидеть их отношения, на матушек посмотреть. Ведь священника ты видишь более или менее часто, а все, что касается его семейной жизни, остается сокрытым. Думаю, эти встречи производили положительное впечатление и на духовенство. Поэтому я бы обратился ко всем правящим архиереям с призывом ни в коем случае не исключать из области своей архипастырской ответственности заботу о семейном благополучии духовенства», — заключил Святейший Патриарх.
(по материалам Архангельской епархии)