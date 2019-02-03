Бывший Свидетель Иеговы вернулся в лоно православной церкви

Чин присоединения к Православной Церкви совершили в Успенском храме столицы Поморья. Богослужение провел секретарь миссионерского отдела епархии священник Кирилл Кочнев.
«Мужчина, когда-то крещеный в Православии, посещал собрания Свидетелей Иеговы. Перед богослужением сотрудник епархиального апологетического центра "Ихтис" разъяснил ему вероучительные заблуждения организации, которую он посещал, и ответил на волнующие вопросы. После этого мужчина принял решение вернуться в лоно Православной Церкви», — рассказал отец Кирилл.
Во время совершения чина архангелогородец отрекся от ложных учений Свидетелей Иеговы и засвидетельствовал веру в Святую Троицу и догматы Церкви Христовой.
По словам отца Кирилла, совершение таких богослужений — древняя практика Церкви. Первые чины присоединения стали совершаться, когда возникла необходимость принимать в лоно Церкви тех, кто в период гонений отрекся от Христа либо уклонился в ересь в период Вселенских Соборов.
«Сегодня существуют чины для принятия людей, приходящих в Православие из язычества, ислама, оккультизма, различных ветвей протестантизма, восточных культов и иных религиозных течений»,— сообщается на страничке центра в ВКонтакте.
Отметим, в 2017 году Верховный суд запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории Российской Федерации.
Епархиальный миссионерский апологетический центр «Ихтис» открылся при Успенском храме Архангельска в 2018 году. Организация отстаивает истину православного вероучения в полемике с иноверием, инославием, сектами и безбожными идеологиями, уводящими людей от Христа и Его Церкви, а также помогает людям, пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных культов.
Из книги епископа Александра (Милеанта) «Лжеучение свидетелей Иеговы»
Секту свидетелей Иеговы основал Чарльз Т. Рассел в 80-ых годах XIX столетия. Как он, так и его преемники правили обществом иеговистов с абсолютной властью и оставили на нем отпечаток своей личности и своего толкования Библии. Поэтому, соответственно количеству президентов, в эволюции Общества можно проследить четыре периода: 1) период Чарльза Рассела, основателя секты (1872–1916); 2) период «судьи» Джосефа Рутерфорда (1917–1942), 3) период Нафана Кхора (1942–1977) и 4) период Фредрика Франца (1977–1992). А так как Свидетели утверждают, что Сам Бог является автором их учения, то важно сравнить разновидности их учения в эти четыре периода. При этом обнаруживается тот поразительный факт, что каждый президент Общества понимал Библию именно по-своему и нередко в противоречии с предыдущими президентами Общества. Уже один этот факт говорит о том, что утверждение иеговистов, будто Бог является автором их учения, – абсурдно, потому что Бог не может противоречить Самому Себе. Иными словами, Общество ведется не Богом, а заблуждающимися людьми.
С 1909 г. штаб-квартира свидетелей Иеговы находится в Нью-Йорке, Бруклине. Местные группы (числом более 20 тыс.) называют свои центры «Дворцами Царства». Понятие священства у них отсутствует, каждый активный участник культа именуется «служителем». Те, кто полностью отдают себя работе на организацию, зовутся «ведущими издателями». В настоящее время секта свидетелей набирает силу в России и странах Восточной Европы.
Свидетели Иеговы настойчиво вербуют себе последователей: стучатся в дома и квартиры, раздают литературу, останавливают на улицах прохожих. Кроме того, их отличает ряд других любопытных особенностей: они отказываются от переливания крови (считая это разновидностью каннибализма), от соблюдения каких бы то ни было праздников, религиозных или гражданских, будь то Рождество, День Благодарения и день рождения. Они порицают отдачу чести национальному флагу и служение в вооруженных силах, признавая законной лишь свою организацию.
Множество нареканий вызвал иеговистский перевод Писания, которым они хотят подменить настоящий библейский текст. Этот перевод признан не отвечающим оригиналу ввиду множества искажений. Более того на основании этого неправильного перевода иеговисты делают целые нагромождения ложных предсказаний, которые они объявляют божественными пророчествами. Так, например, предсказание о конце света они переносили много раз на все более поздние сроки: с 1877 года на октябрь 1914 года, затем 1925 год, потом последовательно 1930, 1931, 1933 год... Только за период с 1940 года по 1943 они 44 раза изменили свои даты конца света! Причем повторные фиаско с предсказаниями нисколько не смущают их, и они продолжают назначать новые даты. Эти и другие измышления свидетелей, выдаваемые за Божественные пророчества, показывают насколько лжива их претензия на прямое Божие откровение и все их учение.
Богословские заблуждения иеговистов
Свидетели настолько глубоко и существенно искажают христианство, что их учение нельзя назвать христианским. Они отвергают тайну Святой Троицы, Божество Иисуса Христа, Божество Святого Духа. Их учение о Воскресении Христовом, о душе, о загробной жизни, о Втором пришествии, о вечной жизни имеет совсем другое, ими придуманное и нехристианское содержание. Было бы гораздо честнее с их стороны совсем не ссылаться на Библию, а проповедовать свое учение как новую религию, каковой она фактически и является. Но они недобросовестно пользуются авторитетом Библии, именем Христа и христианской терминологией для того, чтобы успешнее ловить в свои сети доверчивых людей, которые хотя мало знают о христианстве, но, в принципе уважают его.
Божество Христа и Учение о Святой Троице
Мы, христиане, веруем, что Бог, будучи единым по существу, является троичным в Лицах, что Отец, Сын и Святой Дух – это один три-ипостасный Бог. Иными словами, как Отец есть истинный, вечный и всемогущий Бог, так и Его Сын есть истинный, вечный и всемогущий Бог, а также и Дух Святой есть истинный, вечный и всемогущий Бог. И в то же время не три, а один Бог – Троица единосущная и нераздельная. Такую веру мы приняли от апостолов.
Свидетели Иеговы отрицают это учение и называют его «сатанинским» и «языческим измышлением». Они высмеивают христианское учение и говорят, будто мы верим в «трех богов» или в «трехглавое чудовище».
Отрицая Троицу, иеговисты отрицают и Божественную природу Господа Иисуса Христа, считая Его сотворенным, наподобие ангелов, необоснованно отождествляя Его с архангелом Михаилом. Этим они повторяют старое заблуждение ариан, учение которых было подробно рассмотрено и отвергнуто Церковью на Первом Вселенском Соборе в 325 году в городе Никее. Иеговисты утверждают, что, воплотившись, Иисус сложил с Себя Свое духовное бытие и стал обычным человеком. Когда Иисус крестился в Иордане, Бог-Иегова сделал Его Христом – пророком, первосвященником и помазанником. Исполнив порученную задачу, Иисус гибнет, пригвожденный к столбу (традиционную форму креста они исключают как омерзительный языческий символ). За этот подвиг Бог награждает Иисуса бессмертием. Он воскрешает Иисуса, распылив Его тело на составные элементы и воссоздав Его в виде «славного духа», чтобы тот мог возглавить всемирную организацию Иеговы.
Эта ересь обосновывается ссылкой на их ошибочный перевод первого стиха Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было одним из богов » (т.е. тварью). Правильно же читать здесь: «И Слово было Бог».
Познакомившись с приведенными нами доводами, беспристрастный читатель не может не согласиться, что все Священное Писание однозначно учит о Божестве Спасителя. Поэтому, если в самом основном догмате христианства свидетели Иеговы так сильно ошибаются, то, следовательно, и все их дальнейшие богословские построения тоже ошибочны и должны быть отвергнуты как богопротивная ересь.
Воскресение Христа и загробная жизнь
Сектанты-стражники не принимают христианского учения о физическом воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия. Они учат о трех «Иисусах»: до воплощения то был архангел Михаил, созданный Богом. При воплощении Христос стал обычным человеком, который потом пострадал и умер и таким образом прекратил свое существование. При воскресении из гроба Иисус возник как новое существо, обожествленное, но не Бог по природе.
Ужасное искажение основной христианской истины, вполне гармонирует с их общим отрицанием бессмертия души и загробной жизни. От адвентистов Рассел перенял идею, что со смертью тела прекращается всякая жизнь. При Втором пришествии Христа праведные будут якобы созданы заново, по тем качествам, которые Бог записал в Своей памяти. Это подобно тому, как, например, построение нового стула по сохранившимся чертежам старинной модели. Для нас ясно, что это иеговистское «воскресение» ничего общего не имеет с христианским учением.
Христианская же вера учит, что выйдя из тела в момент смерти, душа продолжает по-прежнему мыслить, чувствовать и желать. Личность человека, память, сознание «я», полностью сохраняются в душе человека. Смерть – это своего рода сон для тела. При воскресении из мертвых душа каждого человека соединится с его прежним телом, но обновленным, и так человек восстанет бессмертным и нетленным, каким он должен был быть по изначальным планам Божиим.
(по материалам Архангельской епархии)