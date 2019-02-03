Игорь Скубенко: "Подводник - это звучит гордо!"

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В поздравлении главы Северодвинска говорится:
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«Уважаемые ветераны-подводники и военнослужащие подводных сил Военно-морского флота России! Уважаемые корабелы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Моряк-подводник - это и звучит гордо и ко многому обязывает. Современные подводники - это люди одной из самых сложных и опасных военных профессий, самые уважаемые специалисты в составе военно-морских сил. А подводный флот - важная и надёжная составляющая Военно-морских сил России - по праву носит звание элиты ВМФ.
Вы свято храните память о российских моряках-героях, принёсших нашей стране славу великой морской державы, первой в мире создавшей свой подводный флот.
День моряка-подводника для Северодвинска особый праздник - наш город является родиной российского атомного подводного флота, и корабелы, наряду с военнослужащими в этот день принимают поздравления.
Кораблестроители Северодвинска создали субмарины-рекордсмены: самую большую, самую глубоководную и самую скоростную. Сегодня они продолжают славные традиции, строя и ремонтируя подводные лодки нового поколения. Благодаря вашему труду подводный флот страны надёжно стоит на защите национальных интересов нашего Отечества и продолжает способствовать морской славе России.
Уважаемые офицеры, матросы, кораблестроители, учёные, специалисты всех уровней и профессий! От всего сердца желаю вам благополучия и самое главное - мира. Пусть мужество и героизм, выдержка и высокий профессионализм ярко проявляются в мирной созидательной жизни и служат дальнейшему развитию подводного флота, ставшего для многих из вас судьбой, смыслом жизни».
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)