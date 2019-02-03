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Великий пост - время милосердия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 18 марта совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

В этот день Церковь чтит обретение мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

В проповеди архипастырь сказал: «Для северян это особенный праздник, потому что святой жил и трудился некоторое время на Архангельской земле. Вспоминая подвиг святителя Луки, хочется подчеркнуть одну из его добродетелей — заботу о людях. Иоанн Златоуст пишет, чтобы стать равным апостолам, достаточно лишь усердия в делах сострадания. Человек, который мало знаком с христианством, может усомниться в этих словах. Но добродетель никогда не приходит одна в наше сердце, она подобно звеньям цепи связана с другими христианскими достоинствами. По словам Игнатия Брянчанинова, милосердие рождается от веры, и вера рождает милосердие. Лука Крымский проявлял сострадание в совершенном виде, простирая его и на врагов, — это показатель святости жизни».

Владыка призвал всех помнить, что Великий пост — это особенное время милосердия. «Именно по этому деятельному проявлению любви люди будут видеть, что мы — ученики Христовы», — заключил митрополит Даниил.

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 года. Окончив гимназию, решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих людей», и выбрал медицину. 

В 1920-х годах работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни. Слова епископа Ташкентского Иннокентия «Доктор, вам надо быть священником» были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно хиротонисан в епископа. С этого времени начинается крестный путь владыки как исповедника. 

Ссылка в Архангельск длилась с 1931 по 1933 год. Причиной ее послужило то, что «в Ташкенте Войно-Ясенецкий был несправедливо обвинен в пособничестве самоубийству одного психически ненормального ученого». Этот человек, профессор И. П. Михайловский, после смерти своего сына забальзамировал его тело и пытался проводить опыты по его оживлению, а позднее застрелился. По просьбе жены ученого, желавшей похоронить Михайловского по-христиански, архиепископ Лука выдал священнику справку о том, что профессор был психически болен. Это и было вменено владыке в вину. 

Первоначально архиепископ Лука был отправлен в Котлас, в лагерь Макариха, где жили раскулаченные и выселенные на Север крестьяне. В это время там свирепствовала эпидемия брюшного тифа. В Котласе не хватало врачей, и приезд ссыльного хирурга оказался своевременным. Вскоре его перевели в Архангельск, где он работал во «2-й Советской амбулатории» (впоследствии поликлинике № 2 Ломоносовского района). 

В столице Поморья архиепископ Лука пробыл до ноября 1933 года, хотя срок его ссылки истек в мае. В Архангельске архиепископ Лука разработал новый метод лечения гнойных ран. 

С 1946 по 1961 годы владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года, в день всех святых, в земле Российской просиявших. Но святой не оставил свою паству: его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления.

18 марта 1996 года состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. 

(по материалам Архангельской епархии)

19 март 09:25 | : Будни / Верую

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