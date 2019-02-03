"Мы должны стать хоть немного похожими на Христа"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 16 марта совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.
В проповеди владыка поздравил всех с первой субботой Великого поста.
«В этот день мы чтим Державный образ Божией Матери, — сказал архипастырь. — Эта икона была явлена в тот момент, когда русский император Николай IIвынужденно отрекся от престола. На ней Богородица изображена в пурпуровой мантии, Царица Небесная держит в руках скипетр и державу — атрибуты государственной власти. Это знак, что Россия не оставлена Богом».
«При советской власти было сделано все возможное, чтобы Православная вера на Руси никогда не возродилась: осквернены храмы, в них перестало звучать слово Божие, затем оно исчезло из школ, из домов. В безбожной среде выросло целое поколение русских людей. Но через страдания, которые пережила наша страна в прошлом веке, народ опять потянулся к Богу, потому что вера заложена в нашей генетической памяти», — продолжил митрополит Даниил.
По словам владыки, если вспомнить время обретения Державного образа, то отцы Церкви пишут, что это лихолетье было по попущению Господню, по «судьбам Божиим»: «Судьбы Божии — это то, что мы не можем изменить, что не зависит от нашей воли. Революция, Гражданская война, раскулачивание, истребление русских людей, — все это и есть судьбы Божии, Его суды. Мы должны исполнять заповеди Господни и тем познавать Его суды и принимать их, просить у Бога сил, чтобы понести этот крест. Мы обязаны пройти те испытания, несчастья и болезни, которые нам даются в жизни. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что это некое противоядие нашему ветхому человеку, гордыни и тщеславию».
«Великий пост — это добровольное противоядие. Мы лишаем себя каких-то удовольствий ради Христа. Нужно понимать, что помимо нашего добровольного отказа, Господь нам посылает испытание или искушение для того, чтобы изменить нас через смирение и покаяние, поднять на более высокую ступень, чтобы мы стали добрее и хоть чуточку похожими на Того, ради Которого совершаем этот спасительный пост», — заключил митрополит Даниил.
(по материалам Архангельской епархии)