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"Мы духом сильны". ЛДПР высадила в Архангельске "Северный десант"

При поддержке депутатов от ЛДПР в Северном округе Архангельска на базе школы №51 имени Федора Абрамова прошла ежегодная  открытая военно-спортивная игра «Северный десант – 2019».

 

В канун празднования пятилетия вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации девять школьных команд из Архангельска и Новодвинска  боролись за право быть сильнейшими в военно-спортивной игре «Северный десант – 2019».

Командам, состоящим из юношей и девушек, предстояло пройти несколько этапов: строевой смотр (выполнение элементов строевой подготовки); военно-спортивная эстафета (разборка-сборка АКМ, преодоление зараженного участка в ОЗК и Л-1, переноска «боеприпасов», снаряжение магазина АКМ); соревнование «Готов к труду и обороне России» (физическая подготовка); соревнования по гражданской обороне «Школа безопасности» (транспортировка «пострадавшего» в противогазах, преодоление веревочного препятствия «бабочка», шифровка донесения); соревнования по пожарно-прикладному спорту (развертывание пожарного рукава, одевание боевой одежды пожарного, вязка спасательной петли, транспортировка огнетушителей); соревнования по медицинской подготовке (оказание доврачебной помощи: остановка кровотечения, наложение шины, переноска пострадавших);  викторина «100 вопросов – 100 ответов» (определение воинских званий, вооружения ВС РФ, знаков различия родов войск ВС РФ, тестирование на знание текста Гимна России). Прохождение этапов демонстрировало уровень подготовки каждого из ребят отдельно и команды в целом.

Судейство соревнований осуществлялось представителями ГУ МЧС России по Архангельской области, ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», Архангельского областного отделения ВДПО, Совета отцов Северного территориального округа г. Архангельска и городского Совета отцов.

По итогам игры первое место в командном зачете заняли воспитанники центра «Архангел», второй стала дружина «Пожарных спасателей» из школы №51, на третьем месте – команда учащихся школы №37, наставником которой был депутат фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе, учитель 37-й школы Михаил Блохин.

Депутат фракции ЛДПР в областном Собрании Игорь Арсентьев, его помощник, член Совета отцов Северного округа Леонид Заревин и руководитель фракции  ЛДПР в Архангельской городской Думе Мария Харченко с коллегами помогли организаторам игры с призами и приняли участие в церемонии награждения. Команды-победительницы получили от депутатов сертификаты на приобретение военно-спортивного снаряжения, мячи и подарочные наборы, лучшим командирам были вручены часы с символикой ЛДПР, а самый маленький участник игр получил специальный приз – школьный рюкзак.

   

17 март 15:46 | : Будни

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